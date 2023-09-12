В Воронеже театр оперы и балета впервые представил "Войну и мир" на музыку Овчинникова

Показы балета также пройдут в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Сургуте, Минске и других городах

ВОРОНЕЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Спектакль "Война и мир" на музыку Вячеслава Овчинникова впервые представили на родине композитора в Воронеже, в постановке на сцене театра оперы и балета задействовали более 200 артистов. Об этом рассказала ТАСС в ходе брифинга руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур.

"Вячеслав Александрович [Овчинников] работал с [кинорежиссером Сергеем] Бондарчуком, и это музыка из фильма "Война и мир", - сказала она перед спектаклем.

Художественный руководитель Воронежского государственного театра оперы и балета Александр Литягин рассказал, что хореографом спектакля выступил народный артист России Андрей Петров, постановка "Войны и мира" стала его последней работой, он умер в апреле 2023 года. "Это шедевр, который надолго останется в репертуарах наших театров. Об этом говорит и то, что за неделю был раскуплен весь наш тысячный зал", - уточнил Литягин.

По словам продюсера постановки, заслуженного артиста РФ Айдара Шайдуллина, премьера планировалась в Донецке на сцене "Донбасс опера", но не состоялась. По его словам, после Воронежа показы балета пройдут в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Сургуте, Минске и других городах. "В балете "Война мир" 46 положений - меняются декорации, огромное количество костюмов. Костюмы и декорации создавались в нескольких регионах <...> Аналогов подобной постановки нет, была попытка в 1989 году на сцене Одесского театра, но <...> неудачная была история", - сказал он.

Проект "Война и мир" реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, первые показы состоялись в Крыму и в Москве, в спектакле участвуют более 200 артистов: балет, хор и симфонический оркестр Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко ("Донбасс опера"), солисты Московского театра "Кремлевский балет", солисты балета Воронежского государственного театра оперы и балета.

Вячеслав Овчинников (1936 - 2019) - советский и российский композитор, дирижер, народный артист РСФСР, автор музыки более чем к 40 фильмам, в том числе "Каток и скрипка", "Иваново детство" и "Андрей Рублев" Андрея Тарковского, "Война и мир", "Борис Годунов" и "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Пришел солдат с фронта" Николая Губенко и других. Автор опер "Маскарад", "На заре туманной юности", балетов "Суламифь", "Война и мир" и других работ.