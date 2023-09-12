В Петербурге на архитектурном фестивале "Архитектон" пройдут форум, премия и выставка

Также в рамках форума пройдут дискуссии и лекции с участием архитекторов, урбанистов, градозащитников, архитектурных критиков, девелоперов, культурных институций и общественных организаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие первого архитектурного фестиваля "Архитектон" состоялось в Петербурге в Центральном выставочном зале "Манеж". Как рассказала корреспонденту ТАСС куратор фестиваля Лиза Савина, его программа, в рамках которой вплоть до 17 сентября будут проходить выставки, лекции, мастер-классы и многое другое, условно поделена на два блока - для профессиональных архитекторов и для широкой публики.

"Условно у нас две площадки форума - одна узкопрофессиональная, на которой архитекторы будут разговаривать на своем языке, а вторая более широкая - где звезды архитектуры будут вести и лекции, и дискуссии, и презентации архитектурных новинок. Нам кажется, что архитекторам пора разговаривать не только между собой, но и с городом. В связи с этим, задача этого форума - попробовать посмотреть на город через призму архитектуры как искусства, а также вернуть этому искусству громкие имена", - поделилась Савина.

В рамках форума пройдут дискуссии и лекции с участием архитекторов, урбанистов, градозащитников, архитектурных критиков, девелоперов, культурных институций и общественных организаций. Премия фестиваля учреждена Санкт-Петербургским Союзом архитекторов и призвана продемонстрировать публике актуальный срез деятельности современных мастеров. Выставка же поделена сразу на несколько блоков, каждый из которых представляет интерес не только для мэтров этого дела, но и для простых обывателей.

"Выставочную часть готовили три куратора - это замечательная история, которую сделал исследователь ленинградского модернизма Андрей Ларионов, впечатляющая выставка "Руина", которую курировал Владимир Фролов, а также выставка "Город с открытым кодом" - это о том, каким каждый из нас видит город будущего, в частности и Петербург будущего", - подчеркнула Савина.

Также участники фестиваля смогут оценить 16 видеопрезентаций от самых успешных архитектурных мастерских Петербурга, среди которых "А.Лен", "Студия 44", "Архитектурная мастерская Мамошина", "Интерколумниум" и другие. А еще активное участие в фестивале примут студенты петербургских архитектурных школ и университетов. Объединенную экспозицию представят воспитанники Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, Санкт-Петербургского Горного университета, Высшей школы экономики, ИТМО и Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

Организатором фестиваля выступил Санкт-Петербургский Союз архитекторов.