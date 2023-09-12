В центре Парижа открылась выставка работ российской художницы Елены Кадышевой

Часть представленных картин посвящена Соловецким островам

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Выставка картин российской художницы Елены Кадышевой открылась в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, передает корреспондент ТАСС.

"Я приобщилась к живописи во Франции. С тех пор у меня есть такая особенность: когда мне чего-то не хватает, я это пишу. Во Франции я часто писала то, что связано с Россией, а когда вернулась в Россию, то вспоминала Люксембургский сад, потому что стала скучать по Парижу. Пейзажи Франции и России разные, но каждая из стран красива и интересна по-своему", - сказала ТАСС художница.

По словам Кадышевой, особое место на выставке отведено Соловецким островам. "Некоторые картины, изображающие Соловки, написаны здесь, во Франции, по воспоминаниям и фотографиям. Поездка на архипелаг стала впечатлением на всю жизнь", - отметила она.

По словам посла РФ в Париже Алексея Мешкова, "вернисаж Кадышевой - особенное событие". "Творчество Елены Кадышевой известно многим ценителям русской живописи во Франции. Она неоднократно принимала участие в выставках, которые проводились в Париже, удостоена престижных наград", - заметил Мешков.

Гостем вернисажа стал почетный председатель Международного совета российских соотечественников граф Петр Шереметев. "Я всегда прихожу в этот дом русской культуры на набережной Сены с особым чувством, - сказал корреспонденту ТАСС Петр Петрович, отмечающий 13 сентября свое 94-летие. - Мне было приятно увидеть здесь в этот вечер многих моих друзей".

Российский православный духовно-культурный центр, где проходит выставка, вскоре отметит семилетие своей работы в Париже. Открытый в октябре 2016 года, он служит с тех пор главной площадкой во французской столице для проведения выставок и конференций, связанных с Россией. В ближайших планах, как рассказал его руководитель Леонид Кадышев, проведение серии выставок и кинопоказов, посвященных Санкт-Петербургу. Посетители смогут принять участие в видео-экскурсиях по залам Эрмитажа, побывать на выставке архивных документов по истории взаимоотношений России и Франции.