Лучшим фильмом фестиваля "Новый сезон" стала картина "Страсти по Матвею"

Главную роль в фильме исполнил актер Денис Власенко

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Картина режиссера Сергея Ильина "Страсти по Матвею" стала лучшим фильмом фестиваля "Новый сезон". Героем "Нового сезона" стал исполнитель главной роли в этом фильме Денис Власенко, а героинями - сразу три актрисы, передает корреспондент ТАСС.

"Главным вызовом во время съемок в фильме была тема - она достаточно тонкая. Стоило быть аккуратными, и у нас получилось. Готовясь к фильму, я даже ходил на курсы звонаря, мы с командой ходили на службы в храме. Сережа Ильин, режиссер проекта, в прошлом сам был алтарником, он очень помогал, был как рыба в воде в этой теме", - рассказал Власенко в беседе с ТАСС.

По сюжету фильма молодой алтарник встречает дерзкую художницу. Как показывает время, их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности.

Также в категории "Лучший фильм" награды получили фильм "Лунатики" Юрия Мороза и "Единица Монтевидео" Татьяны Лютаевой.

Героинями "Нового сезона" стали сразу три актрисы - Виктория Исакова (фильм "Лунатики"), Мария Мацель за роль в сериале "Черное облако" и Валери Зоидова, сыгравшая в фильме "Страсти по Матвею". "Пользуясь случаем, я бы хотела сказать спасибо своему мастеру, Игорю Ясуловичу", - сказала со сцены Мария Мацель. Актер ушел из жизни 19 августа в возрасте 81 года. Весь зал почтил память Ясуловича, встав после ее слов.

В номинации "Самый ожидаемый сериал" победу одержал новый сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана", сценарий для которого написал Андрей Золотарев. Он рассказывает о том, как перестройка уже шагнула на улицы больших и малых городов. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт". Среди всеобщей нищеты - понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Проект выйдет на платформе Start в ноябре.

"Этот сериал точно стоит посмотреть, потому что это история про нас. Про то, что у нас болит, настоящую боль, про тех, кто был в сознании в 1989-м году, они в нем узнают себя и своих знакомых. В какой-то степени это психотерапия - очень полезно вспомнить, что мы преодолели, понять это, и начать это ценить", - сказал ТАСС Золотарев.

Награды в этой номинации также получили сериал "Черное облако" Карена Оганесяна и режиссерский дебют Дарьи Мороз "Секс. До и после".

Специальный приз

Попечительский совет фестиваля также выбрал победителя в номинации "Открытие "Нового сезона" - приз получила Дарья Мороз. "Теперь официально могу добавить в резюме слово "режиссер". <...> Очень круто быть открытой для коллег после стольких лет актерской работы. Спасибо фестивалю", - сказала она.

Мороз представила на фестивале сериал "Секс. До и после". Сериал состоит из 14 новелл продолжительностью от 15 до 20 минут, которые рассказывают о взаимоотношениях между людьми.

Всего в проекте задействованы 40 артистов, среди которых Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина, Вячеслав Чепурченко и другие.

"Это для меня был самый большой квест - очень много артистов. В каждой новелле двое или четверо героев, бесконечная смена актерского состава и то, что их так много, то, что они такие разные - это был очень крутой, удивительный режиссерский опыт, но я рада, что я его прошла", - признавалась ТАСС ранее Мороз.

О фестивале

"Новый сезон" не может быть вторым - он всегда новый, просто проходит во второй раз. Мы еще маленькие, но мы растем, и растем с геометрической прогрессией. И внимание к нему, и количество участников, гостей, и вновь выеденная деловая программа. Фестиваль действительно становится большим индустриальным событием, и это очень радует. Надеюсь, мы эту тенденцию не потеряем и будем развиваться дальше", - сказала ТАСС продюсер и директор смотра Полина Зуева.

Фестиваль "Новый сезон" проходил на сочинском курорте "Роза Хутор" с 7 по 12 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, Кинопоиск, Premier, "Иви" и Wink представили главные премьеры сезона 2023-2024.