Мариинка отметит 110-летие премьеры на своей сцене оперы Пуччини "Мадам Баттерфлай"

Главные партии исполнят Аюна Базаргуруева, Евгений Акимов, Наталья Евстафьева, Ярослав Петряник и Андрей Попов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Мариинский театр отметит 110-летие премьеры в своих стенах ориентальной оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфлай". Показ пройдет на Новой сцене театра.

"Событие приурочено к 110-летию премьеры оперы на мариинской сцене, [которую поставили] в 1913 году, еще при жизни самого композитора. В главных партиях выйдут Аюна Базаргуруева, Евгений Акимов, Наталья Евстафьева, Ярослав Петряник и Андрей Попов", - рассказали в пресс-службе театра. Спектакль пройдет под управлением дирижера Миграна Агаджаняна.

Мариинский стал первым императорским театром, представившим "Мадам Баттерфлай" в России. Опера звучала на русском языке в переводе Владимира Алексеева - оперного режиссера и либреттиста, родного брата Константина Станиславского.

В 2005 году в Мариинском театре появилась новая "Мадам Баттерфлай", работу над которой возглавили Валерий Гергиев и польский режиссер Мариуш Трелиньский. С этой постановкой труппа выступала в Польше, Испании, Израиле, США.