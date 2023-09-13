13 сентября, 03:11
Восточный экономический форум

Эксперт считает, что РФ и КНР должны налаживать сотрудничество в культурно сфере

Директор по международной дистрибуции китайской компании As One Production Сун Диань выразил надежду, что в перспективе китайские произведения искусства будут более полно представлены на российском рынке

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Россия и КНР должны налаживать долгосрочное сотрудничество в культурной сфере и тем самым укреплять двусторонние дружественные связи. Об этом заявил директор по международной дистрибуции китайской компании As One Production Сун Диань.

"Что касается культурного взаимодействия между Китаем и Россией, существует очень много новых возможностей. Мы должны <...> налаживать долговременное сотрудничество, использовать для этого СМИ, в большом количестве предоставлять свой контент, использовать свои платформы для просмотра фильмов", - сказал он в ходе проходящего во Владивостоке VIII Восточного экономического форума.

Эксперт уточнил, что КНР предоставляет свой культурный продукт во многих странах и выразил надежду, что в перспективе китайские произведения искусства будут более полно представлены на российском рынке. "Мы должны использовать имеющиеся шансы и тем самым усиливать наше дружественное сотрудничество", - подчеркнул Сун Диань. 

Теги:
РоссияКитайВосточный экономический форум
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