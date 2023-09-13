Тейлор Свифт получила премию MTV VMA в главной категории "Видео года"

Певица удостоилась награды за клип на композицию Anti-Hero

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Американская исполнительница Тейлор Свифт второй год подряд удостоилась премии MTV Video Music Awards (MTV VMA) в основной категории "Видео года". Трансляция ежегодной церемонии вручения престижной премии велась в прямом эфире телеканалом MTV.

Свифт получила награду за клип на композицию Anti-Hero, которая также была признана "Песней года". Ранее она трижды - в 2015, 2019 и 2022 годах одерживала победу в главной категории MTV VMA. В этом году на победу вместе с ней претендовали исполнительницы Doja Cat (настоящее имя Амала Дламини) с клипом на песню Attention, Майли Сайрус (Flowers), рэп-исполнительница Ники Минаж (Super Freaky Girl), Оливия Родриго (Vampire), SZA (настоящее имя Солана Роу) с видео на композицию Kill Bill, а также дуэт Сэма Смита и Ким Петрас (Unholy).

Победу в категории "Артист года" также одержала Свифт. Вместе с ней на победу в этой категории претендовали Doja Cat, Ники Минаж, Бейонсе, а также Шакира и Karol G (настоящее имя Каролина Наварро). Звания "Лучшего нового артиста" удостоилась американская рэп-исполнительница Ice Spice (настоящее имя Айсис Гастон). Награда в категории "Альбом года" также досталась Свифт за пластинку Midnights.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки. В этом году основная часть церемонии награждения прошла в комплексе Prudential Center, расположенном в Ньюарке (штат Нью-Джерси).