Эксперт заявил, что культура КМНС станет одним из мостов в сотрудничестве с Африкой и АТР

В рамках проекта "Душа России. Север" прошли 14 выставок, свыше 20 мастер-классов, а также 16 кинопоказов

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Культура коренных малочисленных народов Севера (КМНС) станет одним из основ для сотрудничества с Африкой и странами АТР. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Фонд разработал мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия КМНС, которые состоялись в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Их целью ставилась поддержка культурных особенностей коренных малочисленных народов Севера. Выбор историко-культурной специфики, в свою очередь, определил цели и задачи аудиовизуального проекта "Душа России", который в процессе развития трансформировался в формат Международного фестиваля "Душа России. Север".

"Культурная самобытность народов и ее потенциал по формированию конкурентных преимуществ продукции творческих индустрий предоставляет широкие возможности с учетом вектора на сближение и взаимообогащение национальных культур в рамках развивающегося сотрудничества России с Африкой и странами АТР, которое выходит на новый уровень. Мы рассматриваем такое сотрудничество в качестве культурного моста в создании фундамента экономического развития", - сказала она.

По словам Марининой, это возможность создавать мультикультурный контент в сфере творческих индустрий, использующий в качестве основы традиции самобытных народов, богатство культурного наследия.

Проект "Душа России" с момента создания видоизменился и стал включать в себя мультимедийные выставки северных художников и мероприятия Международного фестиваля кинодебютов "Дух огня". В этом году фестиваль "Душа России. Север" прошел на площадке киностудии "Ленфильм" и фокусировал внимание на современном переосмыслении традиций и исторического наследия коренных народов Севера. В нем приняли участие более 500 музыкантов, артистов, мастеров народных художественных промыслов, дизайнеров, лекторов и других представителей креативных индустрий из 15 российских регионов, прошли 14 выставок, свыше 20 мастер-классов, а также 16 кинопоказов в рамках фестиваля северного кино от Академии "Дух огня".

На площадке ВЭФ в этом году в Доме "Душа России. Север" совместно с Академией "Дух огня" были представлены проекты в сфере кинематографии, которые показывают развитие регионального кино.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.