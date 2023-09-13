В Калининграде отмечают 690-летие основания Кафедрального собора на острове Канта

В городе, в частности, состоится концерт органиста Рубина Абдуллина

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Концерт органиста Рубина Абдуллина и экскурсии пройдут в Калининграде по случаю 690-летия со дня основания исторического Кафедрального собора на острове Канта. В этот день, 13 сентября 1333 года, началось строительство храма, который сегодня является главным культурным и историческим местом Калининграда, сообщила ТАСС пресс-секретарь Кафедрального собора Яна Лутченко.

"За неполных семь столетий своей истории Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) пережил множество трансформаций, будучи католическим и протестантским храмом, принимая в своих стенах музей и концертный зал. Неизменным оставалось одно - в соборе всегда звучала музыка", - сказала она. Ежегодно в соборе, располагающем самым большим в регионе академическим концертным залом, проходит более 700 концертов с участием российских и зарубежных звезд органного искусства, других известных исполнителей. В 2022 году собор посетили 425 тыс. человек.

С концертом-посвящением собору выступит органист, народный артист России, лауреат Государственной премии России Рубин Абдуллин. В соборе исполнят хоральные прелюдии немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха и французского музыканта Сезара Франка, отметила Лутченко.

Сочинения классиков будут исполнены Абдуллиным на "короле" музыкальных инструментов - органе, которым располагает Кафедральный собор. Их здесь два, объединенных в единый органный комплекс - единственный в России и один из самых известных в Европе по своим возможностям. (Они были установлены после восстановления собора, разрушенного в 1944 году во время бомбардировок английской авиации на Кенигсберг). Органы могут звучать как отдельно, так и вместе, они взаимосвязаны, как сообщающиеся сосуды. А концертный зал оснащен новейшей акустической системой, не имеющей аналогов ни в России, ни в странах Европы. Благодаря инженерным новациям звук органа, любого другого инструмента, либо голоса исполнителя направлен непосредственно на слушателя, пояснила представитель собора.

"В день рождения собора калининградцам и гостям города предлагаем также совершить экскурсии по Кафедральному собору, узнать про его "скрытые знаки и потайные двери", познакомиться с органом, послушать мини-концерты, пройтись по острову, носящему имя великого философа Иммануила Канта, посетить музей его имени", - отметила Лутченко.

В дирекции собора также сообщили, что концерт "Посвящение собору" из-за повышенного интереса к нему будет транслироваться в режиме онлайн на большом экране перед входом на остров Канта, там оборудован своего рода мини-концертный зал под открытым небом с посадочными местами, пледами, которые защитят слушателей от вечерней осенней прохлады. Вход на концерт - свободный.