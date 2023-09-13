Мацуев дал концерт в ангаре с самолетом МС-21 для работников Иркутского авиазавода

Народный артист РФ выступил с концертом классической музыки

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ пианист Денис Мацуев дал концерт классической музыки на Иркутском авиазаводе в ангаре с самолетом МС-21, собираемом на предприятии. Трансляция концерта велась в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации.

"Как вы знаете, у нас проходит фестиваль "Звезды на Байкале". Он уже подходит к концу, завтра будет закрытие. Но мы придумали вот этот импровизированный концерт в этом необычном зале и сыграем с вами сегодня посвящение Иркутскому авиазаводу рядом с главным героем - МС-21. Сегодня на сцене потрясающие музыканты, мои друзья - Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные)", - обратился Мацуев к зрителям - работникам авиазавода.

В 2016 году Мацуев выступал на презентации МС-21. Это также происходило на Иркутском авиазаводе.

МС-21 ("магистральный самолет XXI века") - российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Рассчитан на полеты на расстояния порядка 6 тыс. км, создается для замены лайнеров Ту-154 и Ту-204/214 и в качестве альтернативы самолетам зарубежного производства. Воздушное судно также может получить дальнемагистральную версию. Кроме того, на Иркутском авиазаводе сейчас готовятся полностью импортозамещенные версии МС-21, первый полет такого самолета может состояться до конца 2023 года.

Российские авиакомпании уже делают заявки и подписывают контракты на поставку новых отечественных самолетов.