БДТ покажет в новом сезоне "Холопов" Петра Гнедича в постановке Андрея Могучего

В премьерные планы нового сезона также вошли постановка "Завирухи Шишова переулка" и спектакль "День числа Пи" режиссера Фамила Джавадова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) объявил на сборе труппы творческие планы на новый, 106-й сезон. Главной премьерой, запланированной на декабрь, будет спектакль Андрея Могучего "Холопы", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Андрей Могучий ставит спектакль по мотивам пьесы "Холопы" Петра Гнедича (1907), известного драматурга конца XIX - начала XX века. Спектакль из времен императора Павла I сочетает в себе черты исторической хроники, психологической мелодрамы и трагикомедии. В истории театра пьеса Гнедича имела счастливую сценическую судьбу. В бенефисной роли княжны Екатерины в разные годы выступали легендарные актрисы русской сцены Марья Савина, Мария Ермолова, Елена Гоголева. На сцене БДТ главную роль репетирует заслуженная артистка России Марина Игнатова", - рассказали в пресс-службе.

Также в премьерных планах нового сезона - постановка по мотивам книги главного художника БДТ Эдуарда Кочергина "Завирухи Шишова переулка" и спектакль "День числа Пи" режиссера Фамила Джавадова по мотивам одноименной повести Нины Дашевской. Молодые режиссеры Арсений Мещеряков и Арсений Бехтерев (выпускники мастерской Андрея Могучего) и Александра Толстошева (выпускница режиссерской мастерской Юрия Погребничко) поставят на Основной сцене БДТ "Маленькие трагедии", приуроченные к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Новым этапом инклюзивной театральной лаборатории "АУ" под руководством режиссера Яны Туминой станет показ одноименного спектакля, где вместе с артистами БДТ будут играть люди с расстройствами аутистического спектра. Также в партнерстве с фондом "Про Арте" продолжит работу инклюзивная лаборатория "Не зря" с участием незрячих, слабовидящих и слепоглухих людей.

К 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады спектакль "Когда я снова стану маленьким" по произведениям Януша Корчака будет показан в городе Кирове, куда БДТ был эвакуирован во время Великой Отечественной войны. В юбилейную дату, 27 января, зрители Большого драматического увидят спектакль-инсталляцию "День тишины" в постановке режиссера Кирилла Люкевича.

Гастрольная география БДТ в России расширится в рамках сотрудничества с госкорпорацией "Росатом" - постановки театра увидят зрители в городах ЗАТО. Показ спектакля "Слава" впервые состоится в городе Северске, показы спектаклей "Когда я снова стану маленьким" и "Крещеные крестами" пройдут в городах Озерске, Заречном, Лесном и Новоуральске. Творческие вечера народной артистки РФ Светланы Крючковой будут проведены в Обнинске и Удомле, а вечера заслуженного артиста РФ Сергея Лосева - в Сарове и городе Полярные зори. Также в гастрольных планах БДТ - показы спектакля "Материнское сердце" в рамках специальной программы Платоновского фестиваля в Воронеже и спектакля "Когда я снова стану маленьким" в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе, Большой драматический и Эрмитаж реализуют вторую часть совместного проекта. Будет создан аудиовизуальный маршрут "БДТ - Эрмитаж. Восток", для которого восемь артистов БДТ записали 15 текстов, посвященных исламскому искусству.