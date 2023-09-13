На Урале пройдет турнир органистов

Победителей определят слушатели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Свердловская филармония запустит в новом сезоне турнир органистов "Короли органа", собрав в Екатеринбурге российских музыкантов. В первом состязании, 24 сентября, примут участие известные музыканты из Санкт-Петербурга и Москвы - первый в Советском Союзе органист, получивший звание лауреата международного конкурса, Алексей Шмитов и заслуженный артист России Даниэль Зарецкий, сообщил ТАСС первый заместитель директора филармонии Рустем Хасанов.

"Даниэль Зарецкий, Санкт-Петербург, [и] Алексей Шмитов, Москва. Интересно, как это воспримет публика - тут ведь [выясняется], не кто лучше играет, а кто больше реакцию у публики вызовет", - сказал он корреспонденту ТАСС в ответ на вопрос о том, кто столкнется в первом поединке органистов.

Победителей определят слушатели. Турнир - это серия концертов-состязаний, которая пройдет в 2023 и 2024 годах, победитель станет известен в июне следующего года на финальном соревновании.

"Осенняя серия игр <…> - это будут мэтры органного искусства, две пары органистов, два концерта. <…> Зимняя серия игр - это молодые лауреаты. Один из них определился совсем недавно: на прошлой неделе закончился знаменитый международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева в Калининграде, и там был учрежден специальный приз Свердловской филармонии <…> - приглашение на наш турнир, его завоевала самая юная участница конкурса, 15-летняя москвичка Ирина Крюкова. <…> Весна: три дуэли проведут леди органа - знаменитые органистки отечественные", - рассказал Хасанов.