Композитор Олег Влади подал иск к Лободе с требованием запретить исполнять его песню

Речь идет о песне "К черту любовь"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Композитор Олег Влади подал иск к певице Светлане Лободе с требованием запретить ей исполнять его песню "К черту любовь" после того, как она заявила, что оказывает финансовую поддержку ВСУ. Об этом сказано в тексте искового заявления, с которым ознакомился ТАСС.

"С момента создания песни "К черту любовь" Лобода исполняла ее с согласия композитора. После ее высказываний о направлении денежных средств на поддержку Вооруженных сил Украины и проигнорированных требований в устной форме истец направил соответствующее письмо с отзывом согласия на исполнение ею этой песни, однако изложенные в нем требования были проигнорированы. Таким образом, исполнение ответчиком музыкального произведения "К черту любовь" без согласия истца является нарушением его исключительных прав. Прошу запретить Светлане Лободе исполнение этой песни", - сказано в документе.

Как пояснила ТАСС юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы композитора, договор о передаче авторских и смежных прав, подписанный между Влади и ООО "Лобода мьюзик", которое также является ответчиком по иску, на песню "К черту любовь" был составлен с нарушениями норм и принципов гражданского права, что повлекло существенное нарушение законных интересов композитора. "В связи с этим Влади просит считать указанный договор незаключенным, а его исключительные имущественные права не перешедшими к ООО "Лобода мьюзик", - отметила она.

В Истринском городском суде Подмосковья ТАСС подтвердили получение иска. "Беседа по нему назначена на 16 октября", - сказали в суде. В июне 2022 года Лобода заявила в СМИ, что все заработанные средства будет отправлять на помощь украинским вооруженным формированиям.