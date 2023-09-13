Уральский молодежный оркестр выступит с пианистом Борисом Березовским в "Зарядье"

Музыканты представят концерты Сергея Рахманинова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Уральский молодежный симфонический оркестр выступит совместно с всемирно известным пианистом-виртуозом Борисом Березовским в "Зарядье" в Москве 9 и 10 ноября. Музыканты представят концерты Сергея Рахманинова, сообщил первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов на презентации нового сезона.

"Зарубежье закрыто, но зато развивается региональное сотрудничество, увеличивается число гастролей по России. Молодежный оркестр в ноябре [9-10 ноября] с Борисом Березовским представит цикл ряда концертов Рахманинова в московским концертном зале "Зарядье", - рассказал о гастрольных планах Хасанов.

Он отметил, что также в этом сезоне, с 12 по 21 октября, запланирован большой гастрольный тур Уральского академического филармонического оркестра, музыканты посетят Санкт-Петербург, Москву, Ульяновск, Нижний Новгород, Киров и Пермь. "Причем в Москве будет концерт с симфоническим хором Свердловской филармонии, впервые за много лет на московской сцене будет представлено эксклюзивное произведение - реквием [Луиджи] Керубини", - поделился Хасанов.

Кроме того, филармонический оркестр планирует в марте-апреле гастрольный тур по городам Сибири - Красноярску, Иркутску, Томску, Омску и Тюмени в рамках приглашения на Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина.

"Гастрольную линейку уже в сентябре открывает симфонический хор филармонии, который буквально через 10 дней [22-24 сентября] отправляется на фестиваль духовной музыки в Челябинскую область", - добавил Хасанов.