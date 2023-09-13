Эрмитаж приобрел в коллекцию портрет военного деятеля XIX века Григория Черткова

Новое приобретение будет представлено на постоянной экспозиции "Музей Российской гвардии"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Коллекция Государственного Эрмитажа пополнилась портретом военного деятеля XIX века Григория Черткова работы неизвестного художника. Как сообщается на официальном сайте музея, новое приобретение будет представлено на постоянной экспозиции "Музей Российской гвардии" в Главном штабе.

"Картина, которую приобрел Эрмитаж, написана около 1847 года. Датировать ее, как и установить личность изображенного на ней молодого человека, помог акварельный портрет Григория Черткова кисти Петра Соколова. Живописный уровень картины очень высок, и это позволяет надеяться на то, что в дальнейшем будет установлено имя автора", - говорится в сообщении музея.

Представители Эрмитажа привели данные о том, что Григорий Иванович Чертков (1828-1884) после Пажеского корпуса начал военную службу в 1847 году корнетом Лейб-гвардии конного полка. Спустя шесть лет, уже в чине штабс-ротмистра, он был назначен флигель-адъютантом к Николаю I, в 1861 году стал командиром Лейб-гвардейского 4-го стрелкового Императорской фамилии батальона, с которым принимал участие в усмирении Польского восстания 1863-1864 годов. Чертков успел послужить командиром Лейб-гвардии Преображенского полка, генерал-адъютантом Александра II, начальником Гвардейской стрелковой бригады.

Эрмитажная коллекция портретной живописи XVIII - начала XX века считается одной из лучших в России, отметили в музее.