В Москве на премьерном показе фильма раскрыли тайны жизни вологодского мецената Леденцова

Фильм длится около получаса и рассказывает о детстве и юности мецената, его вкладе в развитие российской науки, семейной жизни и наследии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьерный показ документально-игрового фильма "Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство", посвященного Христофору Леденцову - вологодскому меценату, учредителю одного из первых фондов в поддержку науки, состоялся на площадке Торгово-промышленной палаты России в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Христофор Семенович Леденцов для нас это история, это наше народное достояние. Художественный фильм снимался в нескольких локациях - в Вологде, в Москве, в Санкт-Петербурге. Особенность фильма в том, что в нем снимались не только профессиональные актеры, но и простые жители города Вологды. Сегодня мы видели, что наши города - Вологду и Москву связывает не только год основания - 1147-й, но и такой замечательный человек, как Леденцов", - сказал после премьеры мэр Вологды Сергей Воропанов.

Идеи Леденцова, как отметил заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов, опережали свое время, потому что он вкладывался в науку и долгосрочный результат. "Такой его подход, который позволяет за счет использования достижений науки и за счет собственного труда достигать довольствия, на мой взгляд, и отражает философию Христофора Семеновича, который вкладывался в молодежь, в развитие в первую очередь науки, а уже потом промышленности. Здесь он действительно обогнал свое время. Пока мы таких меценатов, таких фондов не видим, а Леденцов делал ставку на десятилетия вперед", - пояснил Тушинов.

Как рассказал в беседе с корреспондентом первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Калмыков, Леденцов был "моральным авторитетом", поскольку думал о потребностях общества. "Он ломбард открыл для бедных, беспроцентный фактически, на свои собственные деньги, вкладывался в железные дороги, понимая, что в инфраструктуре будущее страны, а также очень многое делал и для образования. <…> Этот человек абсолютно бескорыстен в своем служении Родине и служении науке, таких общественных моральных авторитетов надо максимально продвигать, надо на них равняться. В масштабах Вологды это безусловный герой, причем нашего времени", - подчеркнул Калмыков.

О важности популяризации памяти о меценатах рассказал корреспонденту ТАСС и родственник Леденцова Константин Луковцев. "Посетив мероприятие и посмотрев фильм, я сделал важный вывод о том, что никто не забыт, ничто не забыто, мы помним наших героев, людей, которые строили нашу страну, вкладывали в нее свои силы и средства, воспитывали замечательных детей, которые любили нашу страну. Помимо Христофора Семеновича есть еще и другие меценаты, были и есть сейчас, о таких людях, безусловно, нужно рассказывать. Сегодня мы рассказали о Христофоре Семеновиче, возможно, кто-то, увидев фильм, вдохновится этим примером и будет заниматься развитием науки в нашей стране", - отметил Луковцев.

Фильм длится около получаса и рассказывает о детстве и юности Леденцова, о его вкладе в развитие российской науки, о семейной жизни и наследии. "Мы постарались передать не только яркие моменты, связанные с успехами нашего героя, но и драматичные повороты его судьбы, из которых складывается сложная жизнь с таким ярким финалом. Сейчас особенно важно для молодежи иметь правильных мотиваторов в поиске жизненных позиций. Рассказы о таких людях позволят молодежи увидеть и узнать своих героев", - подчеркнул один из создателей фильма, продюсер и режиссер Дмитрий Чернецов.

О Леденцове

Христофор Леденцов родился 24 июля 1842 года в семье купца первой гильдии, владевшего землями в Вологодской губернии, винокуренными заводами, доходными домами в Петербурге и Вологде, имениями под Москвой и Звенигородом. Леденцов продолжил дело отца и значительно приумножил состояние. Был депутатом Вологодской городской думы, в 1883-1887 годы - городской глава Вологды. Незадолго до смерти весь свой капитал, около 2 млн рублей, завещал на создание "Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений", поскольку считал, что только наука может преобразовать общество. Его общество содействовало исследованиям основоположника аэродинамики Жуковского, физиолога Павлова, химиков Чичибабина, Чугаева, Кижнера, естествоиспытателя Вернадского, Циолковского и других ученых. Леденцов умер от туберкулеза 13 апреля 1907 года в Женеве, похоронен на Введенском кладбище в Вологде. В 1918 году общество ликвидировали, средства были экспроприированы.

В Вологде учреждена медаль меценатам "За поддержку науки, образования, культуры и инноваций имени Христофора Леденцова" и премия его имени на поддержку молодежи, занимающейся наукой. В прошлом году, к 180-летию со дня рождения Леденцова, установили памятник ему возле одного из зданий Вологодского госуниверситета. Для возрождения общества Леденцова в 2021 году была учреждена Общенациональная премия Христофора Леденцова. Премьера фильма в Москве проходила по проекту "Капитал доверия", который реализует АНО "Премия Христофора Леденцова" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.