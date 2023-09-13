В РАН в 2024 году откроют экспозицию в честь 115-летия Общества поддержки науки Леденцова

Партнерами проекта выступят Политехнический музей и МГТУ имени Баумана

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экспозицию с архивными документами о деятельности основанного в начале XX века вологодским меценатом Христофором Леденцовым первого в России "Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений" в рамках проекта Оргкомитета Общенациональной премии Христофора Леденцова, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, откроют в 2024 году на базе Архива Российской академии наук. Об этом сообщила ТАСС ученый секретарь Политехнического музея Стелла Морозова после премьерного показа документально-игрового фильма "Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство" в Москве.

"В 2024 году в феврале как раз будет 115-летие с момента утверждения устава "Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Х. С. Леденцова". Это знаменательная дата, и как раз в память о Леденцове будет рассказано о вкладе созданного им общества в развитие российской науки. Экспозицию планируется разместить на площадке Архива Российской академии наук", - сказала Морозова.

Она добавила, что Политехнический музей, а также МГТУ имени Баумана выступят партнерами проекта. Так, музей предоставит имеющиеся в своих фондах архивные документы о проектах, над которыми работало Общество Леденцова, а также окажет научные консультации по созданию экспозиции. "Мы постараемся сделать так, чтобы в подготовке экспозиции участвовали те институции, которые хранят документы о деятельности этого общества", - пояснила ученый секретарь.

По словам Морозовой, Леденцов первым в России оказал финансовую поддержку изобретателям в рамках основанного им Музея содействия труду при Московском отделении Императорского Русского технического общества. "В частности, проходил сбор заявок от изобретателей, которые после экспертизы были поддержаны. Основанное им впоследствии Общество содействия поставило это на более высокий уровень и расширило масштаб этой работы. Будущая экспозиция покажет всю широту охвата деятельности этого Общества и роль, которую оно сыграло в стимулировании научных открытий и изобретений", - резюмировала собеседница агентства.

О Леденцове

Христофор Леденцов родился 24 июля 1842 года в семье купца первой гильдии, владевшего землями в Вологодской губернии, винокуренными заводами, доходными домами в Петербурге и Вологде, имениями под Москвой и Звенигородом. Леденцов продолжил дело отца и значительно приумножил состояние. Был депутатом Вологодской городской думы, в 1883-1887 годы - городской глава Вологды. Незадолго до смерти весь свой капитал, около 2 млн рублей, завещал на создание "Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений", поскольку считал, что только наука может преобразовать общество. Его общество содействовало исследованиям основоположника аэродинамики Жуковского, физиолога Павлова, химиков Чичибабина, Чугаева, Кижнера, естествоиспытателя Вернадского, Циолковского и других ученых. Леденцов умер от туберкулеза 13 апреля 1907 года в Женеве, похоронен на Введенском кладбище в Вологде. В 1918 году общество ликвидировали, средства были экспроприированы.

В Вологде учреждена медаль меценатам "За поддержку науки, образования, культуры и инноваций имени Христофора Леденцова" и премия его имени на поддержку молодежи, занимающейся наукой. В прошлом году, к 180-летию со дня рождения Леденцова, установили памятник ему возле одного из зданий Вологодского госуниверситета. Для возрождения общества Леденцова в 2021 году была учреждена Общенациональная премия Христофора Леденцова. Премьера фильма в Москве проходила по проекту "Капитал доверия", который реализует АНО "Премия Христофора Леденцова" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.