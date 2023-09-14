В Москве на сцене Большого музыкальный театр "Зазеркалье" откроет 37-й сезон гастролями

Спектакли пройдут 15, 16 и 17 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Государственный детский музыкальный театр "Зазеркалье" откроет 37-й сезон гастролями на Новой сцене Большого театра. Труппа отправляется в столицу с тремя спектаклями в постановке художественного руководителя коллектива народного артиста России Александра Петрова.

"На гастролях в течение 15, 16 и 17 сентября будут показаны оперные премьеры последних сезонов, в которых заняты ведущие артисты труппы. Это спектакли "Отелло" Джузеппе Верди, "Алиса в Зазеркалье" Ефрема Подгайца и "Пиковая дама" Петра Чайковского", - рассказали в пресс-службе театра. Спектакли пройдут под управлением главного дирижера труппы народного артиста РФ Павла Бубельникова. Петербуржцы - участники VIII Фестиваля "Видеть музыку", проводимого Ассоциацией музыкальных театров России.

Предыдущие выступления "Зазеркалья" на Новой сцене Большого театра прошли в 2013 и 2016 годах. Нынешние гастроли поддержаны комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

Театр "Зазеркалье" четырежды удостаивался премии правительства Санкт-Петербурга, многократно - Национальной театральной премии "Золотая маска" и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".