В Петербурге откроют фестиваль "Без границ"

В нем примут участие цирковые артисты из 16 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Второй международный фестиваль циркового искусства "Без границ" пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 сентября. Его центром станет один из старейших цирков России - Большой государственный цирк на Фонтанке, где этот интернациональный праздник звезд манежа зародился в минувшем году.

"В фестивале примут участие артисты из разных уголков мира - Китая, Японии, Мексики, Вьетнама, Австралии, Испании, Кыргызстана и других стран. Всего в нем запланировано участие около 200 артистов из 16 государств, 22 оригинальных номера, 6 полноценных цирковых представлений", - рассказали в пресс-службе Министерства культуры России.

В состав жюри фестиваля войдут международные специалисты экстра-класса - 11 признанных экспертов цирковой индустрии и смежных областей. Петербургский манеж в эти дни послужит площадкой для самых ярких номеров всех жанров циркового искусства. Зрители фестиваля станут свидетелями сплетения вековых традиций цирка и современных оригинальных веяний. Публику ждут гимнасты, дрессированные животные, жонглеры, клоуны, акробаты с выдающимися по зрелищности и фееричности номерами, многие из которых выполняются на пределе человеческих возможностей и риска.

Фестиваль "Без границ" проводится Федеральным казенным предприятием "Российская государственная цирковая компания" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

После двух дней конкурса, 17 сентября, на манеже пройдут гала-выступления, которые завершатся церемонией награждения лауреатов. Ведущими программы выступят Эдгард Запашный и Яна Кошкина.

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке (Цирк Чинизелли) - одно из крупнейших цирковых заведений в России, расположенное в центре Санкт-Петербурга. Этот первый каменный стационарный цирк Российской империи был открыт в 1877 году и стал одной из достопримечательностей города.