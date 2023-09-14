В Вологде планируют открыть музей о Христофоре Леденцове

В доме, где проживал меценат, намерены возродить обстановку начала XX века

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Музей, посвященный жизни и работе Христофора Леденцова - вологодского мецената, учредителя одного из первых фондов в поддержку науки, намерены создать в Вологде, в доме, где он проживал. Там планируется возродить обстановку начала XX века, сообщил ТАСС заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов после премьерного показа документально-игрового фильма "Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство" в Москве.

"Мы ставим для себя задачу посмотреть возможность организации музея Леденцова непосредственно в Вологде, в месте, где он жил", - сказал Тушинов.

Он добавил, что в настоящее время решаются вопросы, связанные с собственностью объектов, необходимых для создания музея. "Если бы это были объекты, которые находятся в муниципальной собственности или в региональной собственности, то мы бы могли формировать уже свои подходы, но на сегодняшний день эти объекты находятся вне нашей собственности. <…> Сейчас там находятся федеральные объекты, поэтому надо решить вопрос на федеральном уровне", - пояснил заместитель губернатора.

По словам Тушинова, для наполнения будущего музея Леденцова уже имеются материалы. "Мы могли бы возродить обстановку начала XX века и предоставить информацию о Леденцове. Это достаточно большое здание, там можно разместить большое количество экспонатов. <…> Мы обсуждали этот вопрос с его родственниками, и они говорили, что готовы поучаствовать в этом", - отметил он.

О Леденцове

Леденцов родился 24 июля 1842 года в семье купца первой гильдии, владевшего землями в Вологодской губернии, винокуренными заводами, доходными домами в Петербурге и Вологде, имениями под Москвой и Звенигородом. Леденцов продолжил дело отца и приумножил состояние. Был депутатом Вологодской городской думы, в 1883-1887 годы - городской глава Вологды. Незадолго до смерти весь свой капитал, около 2 млн рублей, завещал на создание "Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений", поскольку считал, что только наука может преобразовать общество. Его общество содействовало исследованиям основоположника аэродинамики Жуковского, физиолога Павлова, химиков Чичибабина, Чугаева, Кижнера, естествоиспытателя Вернадского, Циолковского и других ученых. Леденцов умер от туберкулеза 13 апреля 1907 года в Женеве, похоронен на Введенском кладбище в Вологде. В 1918 году общество ликвидировали, средства были экспроприированы.

В Вологде учреждена медаль меценатам "За поддержку науки, образования, культуры и инноваций имени Христофора Леденцова" и премия его имени на поддержку молодежи, занимающейся наукой. В прошлом году, к 180-летию со дня рождения Леденцова, установили памятник ему возле одного из зданий Вологодского госуниверситета. Для возрождения общества Леденцова в 2021 году была учреждена Общенациональная премия Христофора Леденцова. Премьера фильма в Москве проходила по проекту "Капитал доверия", который реализует АНО "Премия Христофора Леденцова" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.