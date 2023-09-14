Эксперты заявили, что кинотеатры идут на риски штрафов за прокат "Барби" без удостоверения

Они отметили, что при этом каждая киносеть принимает решение о показе этих фильмов самостоятельно

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские кинотеатры заведомо идут на штрафы, показывая фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" без прокатного удостоверения. При этом каждая киносеть принимает решение о показе этих фильмов самостоятельно, отметили опрошенные ТАСС эксперты в киноотрасли.

Ранее в расписании на сайтах некоторых российских кинотеатров, за исключением крупных федеральных киносетей, появилась информация о показах фильмов "Барби" режиссера Греты Гервик и "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Обе картины показывают в рамках бесплатного предсеансового обслуживания перед российскими короткометражными фильмами, поскольку у голливудских картин нет прокатного удостоверения. "Барби", в частности, можно увидеть перед лентой "Быстрые свидания", "Оппенгеймера" показывают перед анимационным фильмом "Дубак".

"Условно говоря, последствия здесь разделяются на два типа, первое связано с нарушением авторских прав, - сказал ТАСС генеральный директор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин. - Но поскольку правообладатель этого фильма прекратил работу на территории России и, как показывает практика, не пытается препятствовать или наказывать тех, кто нарушает их авторские права таким способом, риски для решившихся на этот шаг кинотеатров достаточно призрачные. Куда более понятные риски касаются административных нарушений, за которые может "покарать" наше министерство культуры. Потому что прокатное удостоверение и "Барби", и "Оппенгеймеру" не может быть выдано в силу того, что формально это должен делать именно правообладатель".

Права на "Оппенгеймера" принадлежат американской студии Universal Pictures, "Барби" выпустила киностудия Warner Bros. Обе компании покинули российский рынок весной 2022 года. С тех пор ни один фильм этих киностудий официально в российский прокат не вышел.

В Минкультуры напомнили, что контролируют показ фильмов, получивших прокатные удостоверения. "Министерство культуры РФ оказывает государственную услугу по оформлению и выдаче прокатных удостоверений на фильмы, а также осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в части публичной демонстрации фильмов, получивших прокатные удостоверения", - сказали в ведомстве. Как сообщала ранее ТАСС министр культуры Ольга Любимова, ведомство не получало заявок на прокатные удостоверения ни "Барби", ни "Оппенгеймера".

Последствия для кинотеатров

Штраф за прокат или показ фильма без прокатного удостоверения в России составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, за повторное нарушение - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Решение о таких показах владельцы киносетей принимают самостоятельно, отмечают эксперты.

"Кинотеатры заведомо идут на штрафы, мы неоднократно это обсуждали с участниками российского кинорынка, - сказал ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. - Если зимний период Россия уже способна выдерживать без иностранного контента, успех "Чебурашки" это показал, то как только закончился фильм "Вызов", последним фильмом со сборами больше 300 млн рублей стало продолжение фильма "Непосредственно Каха". Сегодня можно однозначно сказать, что модель предсеансового обслуживания сделана только для того, чтобы абсолютно все деньги проходили через кассу, чтобы российское авторское общество получало свое вознаграждение, чтобы налоги платились, а кинотеатры не подпадали еще и под нарушение налогового законодательства параллельно с нарушениями по прокатным удостоверениям".

При этом Воронков подчеркнул, что подобная ситуация не нравится никому в отрасли, но пока показ голливудских новинок в рамках предсеансового обслуживания помогает поддерживать сферу кинопоказа в России. Глава АВК добавил, что с учетом того, что Минкультуры не может принять на отсмотр и выдачу прокатного удостоверения ни "Барби", ни "Оппенгеймер", ответственность, которая раньше лежала на дистрибьюторах и на министерстве, теперь лежит на кинотеатрах. "Сегодня кинотеатр перед тем, как выпустить фильм без прокатного удостоверения, должен сам его отсмотреть, в том числе на отсутствие ЛГБТ-пропаганды, а также убедиться, насколько содержание фильма соответствует духу времени и закону", - сказал он.

Мировая премьера фильма "Барби" режиссера Греты Гервик состоялась 21 июля в один день с фильмом Кристофера Нолана о физике Роберте Оппенгеймере. Ранее в СМИ появилась информация, что студия дубляжа Red Head Sound озвучила "Барби" официальными российскими голосами исполнителей главных ролей - актеров Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла - и открыла прием заявок для формирования списка кинотеатров, в которых покажут новый фильм.