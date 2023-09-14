Си Цзиньпин заявил, что КНР в культурных обменах будет опираться на традиционное наследие

Председатель республики отметил "непреходящую прекрасную традиционную культуру китайской нации, которая всегда отличалась открытостью и инклюзивностью"

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Китай в культурных обменах с другими странами будет опираться на свое традиционное наследие. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветствии открывшемуся в китайской столице Пекинскому культурному форуму - 2023.

"Пекин с его долгой историей и глубоким культурным наследием служит мощным свидетельством преемственности, инноваций, единства, инклюзивности и мирного характера китайской цивилизации", - сказал глава китайского государства, слова которого передало Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул "непреходящую прекрасную традиционную культуру китайской нации, которая всегда отличалась открытостью и инклюзивностью". Он отметил, что китайская цивилизация неизменно ценила взаимопонимание и уважение между различными цивилизациями.

Китай, заявил председатель КНР, будет использовать преимущества Пекина как древней столицы и национального культурного центра для укрепления культурных обменов с остальным миром, чтобы "совместно способствовать культурному процветанию, сохранению наследия и взаимному обучению между цивилизациями и реализовать глобальную цивилизационную инициативу".

Форум проходит под девизом "Наследование культурного наследия и содействие обменам и сотрудничеству". Мероприятие организовано отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Пекинским горкомом КПК и правительством Пекина.