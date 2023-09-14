Домогаров надеется, что публика благосклонно встретит новых "Гардемаринов"

Первая часть нового фильма выйдет в прокат 5 октября, а вторая - 16 ноября

ЛИМАСОЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Актер кино и театра, народный артист России Александр Домогаров надеется, что российские зрители благосклонно встретят новые части саги о ардемаринах: "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война". Домогаров, играющий в фильмах одну из главных ролей - гардемарина Павла Горина, провел в Лимасоле творческую встречу со зрителями в рамках ежегодного Российско-кипрского кинофестиваля.

"Я надеюсь, что публика встретит фильмы благосклонно", - сказал он корреспонденту ТАСС. "Думаю, что те, кто смотрел первых "Гардемаринов", придут посмотреть и их продолжение, это зрители 40-50 плюс. Но рассчитываю, что придет и молодежь, все-таки на "Гардемаринах, вперед!" и "Виват, гардемарины!" было воспитано целое поколение", - продолжил актер. Как ожидается, первая часть нового фильма выйдет в прокат 5 октября, а вторая - 16 ноября.

Новые части о приключениях гардемаринов продолжат серию советских кинокартин и расскажут о Русско-турецкой войне и, в частности, сражении на Кинбурнской косе в 1787 году, победителем из которого вышел генерал Александр Суворов. "Первая картина "Мир" мне понравилась даже больше. Она снята в классическом стиле [режиссера] Светланы Сергеевны Дружининой, сами же гардемарины уходят на второй план, появляются новые молодые герои. И когда я вижу на экране молодых красивых людей, конечно, мне хочется смотреть на них больше, чем на пожилых гардемаринов", - поделился впечатлениями Домогаров. "Эта картина, на мой взгляд, получилась более юморной, более легкой, чем вторая часть "Война", - добавил собеседник.

На вопрос, было ли ему легко работать на съемочной площадке, актер ответил: "Со Светланой Сергеевной не бывает тяжело <...>. Я поражаюсь ее огромной энергии, которую уравновешивает [ее супруг, оператор] Анатолий Михайлович Мукасей, человек совершенно другого склада - спокойный, в меру медлительный. Вот на этом тандеме и строится вся работа. В семье работать всегда прекрасно, как бы ни было тяжело физически, а они для меня семья. Это мои киношные мама и папа".

Актерский состав по-прежнему возглавляют исполнители главных ролей предыдущих фильмов: Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Ольга Машная. К ним присоединились такие звезды театра и кино, как Федор Добронравов, Роман Мадянов, Всеволод Шиловский, Анастасия Макеева, Александр Панкратов-Черный.

На встрече в Лимасоле, организованной Российским центром науки и культуры, публика встретила актера очень тепло и засыпала его вопросами о творческой жизни и планах. Звезду фильмов "Гардемарины", "Бандитский Петербург", "Марш Турецкого", "Огнем и мечом", "Зорге" и многих других приветствовал посол РФ на Кипре Мурат Зязиков.