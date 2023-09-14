Фильм Константинопольского "Возвращение Робинзона" выйдет в 2024 году

В фильме снялись Петр Скворцов, Стася Венкова, Никита Павленко, Александра Ревенко, Анастасия Уколова и Михаил Горевой

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Съемки нового фильма Григория Константинопольского "Возвращение Робинзона" завершены, выход картины запланирован на 2024 год. Об этом ТАСС сообщили в кинокомпании "Артлайт"

"Завершились съемки фильма Григория Константинопольского "Возвращение Робинзона". Это трагикомедия о балалаечнике, который оказался на необитаемом острове без еды и воды. Константинопольский традиционно выступил не только режиссером, но и автором сценария. Фильм снят кинокомпанией "Артлайт" при поддержке Министерства культуры РФ. Выход в кинотеатрах запланирован в 2024 году", - сказали представители кинокомпании.

Главную роль в картине исполнил Петр Скворцов, известный по фильму "Ученик" Кирилла Серебренникова. В фильме также снялись Стася Венкова, Никита Павленко, Александра Ревенко, Анастасия Уколова и Михаил Горевой. Одну из ролей в картине исполнил солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов.

По сюжету фильма главный герой устраивается работать на круизный лайнер, который вскоре терпит крушение. Герой оказывается единственным выжившим, его на барной стойке выносит к необитаемому острову. Съемки картины проходили в Ярославле, где в свое время Константинопольский снимал "Грозу", и на острове в Таиланде. По словам продюсера ленты Андрея Новикова, "Возвращение Робинзона" - это самый зрелый и самый зрелищный фильм Константинопольского.

"Съемки этой картины стали своеобразным профессиональным вызовом для всей нашей команды. Мы хотели отказаться от обилия компьютерной графики и, чтобы сделать кино максимально реалистичным, специально для фильма разработали сложнотехнических аниматронических персонажей. Существенная часть съемок проходила в Таиланде. У нас был период знакомства и притирки с тайской частью съемочной группы. Кроме того, нужно было постоянно подстраиваться под погодные условия, время приливов и отливов. Каждый новый день приносил новые сюрпризы", - отметил Новиков, слова которого привели в кинокомпании.