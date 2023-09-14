В "Новом Манеже" в Москве откроется фестиваль современного искусства

Гостей фестиваля ждут выставка работ молодых художников, лекции, творческие мастер-классы и паблик-токи

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Выставка работ молодых художников, тематические дискуссии и творческие мастер-классы пройдут на фестивале современного искусства "Стритартерия Fest" в "Новом Манеже" в Москве с 6 по 8 октября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Познакомиться с работами участников второго сезона всероссийского арт-проекта "Контуры культуры", увидеть цифровые картины и пообщаться с деятелями арт-индустрии смогут посетители креативного пространства "Новый Манеж". С 6 по 8 октября там пройдет фестиваль современного искусства "Стритартерия Fest". Его гостей ждут выставка работ молодых художников, лекции, творческие мастер-классы и паблик-токи. Кроме того, в рамках фестиваля запланированы кинопоказы Московской школы кино", - говорится в сообщении.

Для посетителей фестиваля будут работать две тематические зоны. В первой разместят экспозицию авторских миниатюр участников проекта "Контуры культуры". Для некоторых работ создадут цифровые версии, которые можно будет увидеть в VR-очках. Также будут представлены цифровые картины художников - резидентов Московского продюсерского центра. Демонстрировать их будут на главных экранах "Нового Манежа".

Во второй зоне будет работать арт-лекторий. В нем пройдут деловые и творческие мероприятия. В программе - выступления деятелей искусства, кураторов арт-проектов и экспертов в области пиара, рекламы и дизайна. Все мероприятия пройдут бесплатно по предварительной регистрации на сайте фестиваля.