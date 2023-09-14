14 сентября, 08:59

Фонд Сокурова завершил съемки фильма Николая Солодникова с участием Ивана Урганта

Они проходили в Петербурге и Новгородской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Фонд Александра Сокурова "Пример интонации" завершил съемки дебютного фильма журналиста Николая Солодникова, одну из ведущих ролей в картине сыграл Иван Ургант. Об этом ТАСС сообщил директор фонда Николай Янкин.

"Съемки действительно завершили. Дебют [Николая] Солодникова, первая драматическая роль [Ивана] Урганта", - рассказал он, добавив, что работа над фильмом продолжается.

Съемки проходили в Петербурге и Новгородской области. Название картины, ее жанр и сюжет создатели пока не раскрывают.

Фонд "Пример интонации" был создан в 2013 году, студия специализируется на съемках кинодебютов. Художественным руководителем является кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров. В этом году фонд отмечает свое 10-летие. 

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