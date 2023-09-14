В Забайкалье стартовал фестиваль бурятского языка

Праздник продлится до 18 октября

ЧИТА, 14 сентября. /ТАСС/. Фестиваль бурятского языка, посвященный сохранению языка и культуры бурят, стартовал в Агинском Бурятском округе Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщила организатор мероприятия, начальник отдела социального развития администрации АБО Розалия Балдоржиева.

"Стартовал фестиваль бурятского языка в Национальном парке "Алханай". Официальное открытие прошло у подножия священной горы. По задумке этого года во всех городских и сельских поселениях округа, школах, детских садах, учреждениях культуры также был открыт фестиваль. Где-то прошли линейки, кто-то организовал квест-игры, кто-то провел традиционные национальные игры", - сказала Балдоржиева.

Фестиваль продлится до 18 октября. Всего запланировано более 40 межмуниципальных и окружных мероприятий: конкурсы чтецов, исполнителей бурятской песни, диктант по бурятскому языку, чемпионат по национальной игре в кости "Шагай наадан". Дети будут соревноваться в конкурсе "Аба эжын хэлэн гамтайл" на знание традиций и обычаев бурятского народа. Итоговым мероприятием станет международная научно-практическая конференция "Бурятский язык: история и современность", в которой также принимают участие буряты из Монголии.

"Фестиваль бурятского языка проводят уже более 20 лет дважды в год: осенью и зимой во время празднования Белого месяца. В среднем в фестивале принимают участие около 7 тыс. человек. Это школьники, дошкольники, взрослое население. Уже во второй раз мы удар делаем на семейный формат проведения, то есть проводим больше конкурсов, связанных с семьей. Не секрет, что растет количество детей, плохо владеющих родным бурятским языком. На уроках в школе полностью обучить языку на 100% мы не сможем. Но большую часть жизни дети все-таки проводят в семьях, давайте тогда с детьми разговаривать на своем языке, прививать любовь к языку", - добавила организатор.

Праздник Белого месяца или Сагаалган - Новый год по лунному календарю, один из главных праздников буддистов. Празднуют Сагаалган целый месяц - это большой семейный праздник, во время которого принято ходить в гости к родственникам, угощать родных и близких "белой пищей" - молочными продуктами, мясными блюдами.