В Рязанском кремле впервые открыли выставку сюжетных платков XIX века

В экспозицию вошли семь вещей

ТАСС, 14 сентября. Историко-архитектурный музей-заповедник Рязанского кремля впервые представил на выставке памятные платки, посвященные историческим событиям XIX века. На них изображены военные походы Наполеона, Русско-турецкая война, также есть сувенирный платок со Всемирной парижской выставки 1898 года, сообщила ТАСС куратор выставки Наталья Штефанюк.

"У нас представлены памятные платки XIX века. Не случайно название выставки - "Платок - истории урок". Есть, например, у нас английский платок 1813 года, на котором изображены сценки из наполеоновских походов. Наполеон там - в карикатурном виде. Понятно, что это заказ сподвижников антинаполеоновской коалиции. Там изображены сценки походов на Египет, Османскую империю и так далее. По одному платку мы можем рассказать про наполеоновскую Францию. И так каждый платок", - рассказала Штефанюк.

Всего на выставке представили семь сюжетных платков. "На одном платке изображен портрет императора Александра II Освободителя - автора Крестьянской реформы 1861 года. Есть платок с изображением карты русско-турецкой войны. Еще на одном платке французского производства изображен Дворец Трокадеро в Париже, где проходила Всемирная выставка 1898 года. Скорее всего, этот платок был приурочен к этой выставке, и его владелец - ее участник. Платок владельцу достался в качестве сувенира", - поделилась куратор выставки.

Выставка "Платок - истории урок" будет работать во Дворце Олега до 12 декабря. Как рассказали ТАСС в пресс-службе историко-архитектурного музея-заповедника Рязанского кремля, коллекция памятных платков, хранящихся в фондах музея, формировалась фрагментарно и из разных источников. Часть из них - это поступления начала 1920-х годов, часть - закупки начала XXI века. "Живой интерес к памятному платку как явлению декоративно-прикладного искусства и историческому источнику растет. Современные мастера работают над созданием сюжетных платков с изображением городских улиц, портретами известных деятелей культуры и писателей-классиков. Сегодня памятный платок вновь набирает популярность и соединяет в себе эстетическую и утилитарную функции", - отметили в музее-заповеднике.