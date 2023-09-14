Фильм о Рахманинове перевели на монгольский язык для студентов консерватории

Автор и режиссер документального фильма "Сергей Рахманинов - русский композитор в мировой музыке" Анна Эспарса перед кинопоказом рассказала зрителям о документах, послуживших источником ее работы

УЛАН-БАТОР, 14 сентября. /ТАСС/. В Монгольской государственной консерватории открылась выставка к юбилею композитора Сергея Рахманинова. Фильм о его жизни специально перевели на монгольский язык для показа студентам. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил ректор консерватории Цэрэнжигмэдийн Шаравцырен.

"Благодарю Русский дом в Улан-Баторе за то, что он открыл на площадке нашей консерватории уникальную передвижную выставку "Сергей Рахманинов - я русский композитор" в честь его 150-летия [со дня рождения]. Музыка Рахманинова каждый день звучит в стенах нашего вуза. Студенты особенно оценили перевод на монгольский язык фильма о великом композиторе", - сказал ректор консерватории.

На открытии выставки он сам аккомпанировал артистке, исполнившей романс на музыку Рахманинова "Здесь хорошо". Открывая выставку, первый секретарь посольства РФ в Монголии, и.о. директора Русского дома в Улан-Баторе Валерия Кильпякова напомнила о том, что представительство Россотрудничества в Монголии ранее размещало эту выставку в государственном театре оперы и балета, где проходил концерт, посвященный юбилею композитора.

Автор и режиссер документального фильма "Сергей Рахманинов - русский композитор в мировой музыке" Анна Эспарса перед кинопоказом рассказала зрителям о документах, послуживших источником ее работы.

Сергей Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование он получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил несколько произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Владимира Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". В честь 150-летия со дня рождения композитора 2023 год объявлен годом Рахманинова.