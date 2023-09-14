В Байконуре впервые выступили Хабенский и другие актеры МХТ им. А. П. Чехова

Программа "Смотришь в небо и видишь - звезда" была подготовлена специально для города

БАЙКОНУР, 14 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель - директор МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский и другие актеры театра приняли участие в музыкально-поэтическом вечере в городе Байконуре, передает корреспондент ТАСС.

Программа "Смотришь в небо и видишь - звезда" была подготовлена специально для города рядом с космодромом. МХТ им. А. П. Чехова впервые выступал на Байконуре. Об этом сообщил журналистам Хабенский.

"Наш театр впервые на Байконуре. Мы представляем литературно-музыкальный вечер "Смотришь в небо и видишь - звезда". Особенно волнительно, что мы выступаем накануне исторического события - наши друзья Олег Кононенко и Николай Чуб, у которых мы недавно были в гостях в Центре подготовки космонавтов, летят на МКС на целый год. Завтра мы будем провожать их в полет", - сказал Хабенский.

Как сообщила режиссер вечера Марина Брусникина, была идея сделать мхатовский вечер из цикла "Круг чтения" со актерами театра о звездах. "Когда я себе только поставила задачу проанализировать, что вообще было написано о звездах и космосе в разные времена, открылась такая бездна материала! Невероятное количество красивых стихов, прозы, красивых песен, - начиная от Михаила Ломоносова, Константина Бальмонта, Антона Чехова, Ивана Бунина и заканчивая Владимиром Маяковским, Борисом Пастернаком, Беллой Ахмадулиной, Владимиром Высоцким", - отметила Брусникина. В творческом вечере, помимо Хабенского и Брусникиной, приняли участие Михаил Пореченков, Николай Чиндяйкин, Кристина Бабушкина, Ольга Литвинова, Алена Хованская, Павел Ващилин, Алексей Варущенко, Юлия Чебакова.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября. На корабле на МКС отправятся заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который также станет спецкором ТАСС на МКС, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".

На ракету нанесено изображение к 125-летию Московского художественного академического театра имени А. П. Чехова, а индикатором невесомости станет мхатовская чайка.