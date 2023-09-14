В Петербурге на выставке представили иконы из алтарной части Исаакиевского собора

Выставка является результатом музейного проекта, над которым трудятся сразу несколько учреждений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Выставка "Академик исторической живописи Иоганн Конрад Дорнер", посвященная одному из создателей убранства Исаакиевского собора, открылась в Голубом зале музея Академии художеств в Санкт-Петербурге. Как рассказала корреспонденту ТАСС начальник экспозиционно-выставочного отдела государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Марина Хайретдинова, посетители выставки получат возможность увидеть три из 11 сохранившихся икон Дорнера, которые в Исаакиевском соборе находятся слишком высоко, чтобы их можно было рассмотреть.

"Впервые можно будет увидеть иконы Дорнера из алтарной части Исаакиевского собора - они очень высоко находятся, их невозможно было рассмотреть - сейчас их можно увидеть вблизи. Конечно, мы бы никогда их не сняли, но сейчас предел, в котором они находятся, на реставрации - это божий промысел, что появилась возможность показать их на выставке", - поделилась Хайретдинова.

Она также подчеркнула, что выставка является результатом музейного проекта, над которым трудятся сразу несколько учреждений. Так, например, эскизы Дорнера из собрания Исаакиевского собора дополняются их более проработанными и уже получившими высочайшее утверждение версиями из фондов Научно-технической библиотеки Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Также на выставке можно будет увидеть документы из личного архива Дорнера, и, конечно, прочие работы художника, который, как подчеркнула Хайретдинова, был также блестящим портретистом.

"Это лишь каприз истории, что имя этого художника не особенно известно - он блестящий портретист, и, работая в Петербурге, получал высочайшие заказы, в том числе от членов императорской семьи. Большая часть его работ на сегодняшний день утрачена - тем ценнее то, что удалось сохранить", - отметила она.

О соборе

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, возведенный по проекту архитектора Огюста Монферрана, был открыт в 1858 году и освящен как главный собор Российской империи. В советское время храм закрыли, в нем разместился антирелигиозный музей. С 1990 года в Исаакиевском соборе возобновлены православные богослужения, которые в настоящее время проводятся ежедневно. Здание собора находится в собственности Санкт-Петербурга, оно признано объектом культурного наследия федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.