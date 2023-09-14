14 сентября, 16:48

Венеция не попала в список культурных памятников ЮНЕСКО, находящихся под угрозой

Эксперты предлагали включить ее из-за опасности, которую представляют для города "чрезмерные потоки туристов и глобальное потепление"

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Венеция не будет включена в список культурных памятников, находящихся под угрозой. Такое решение было принято на заседании Комитета культурного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде.

Эксперты, как сообщила газета Le Monde, предлагали включить Венецию в список из-за опасности, которую представляют для исторического города "чрезмерные потоки туристов и глобальное потепление".

Одной из причин специалисты называли также "недостаточные масштабы мер, принимаемых в Италии для защиты венецианского культурного наследия".

Венеция с населением 50 тыс. человек входит в число наиболее посещаемых городов мира. В разгар туристического сезона в ее отелях останавливается около 100 тыс. человек, при этом еще десятки тысяч путешественников совершают туда однодневные поездки. Сохранности памятников также угрожают сильные морские приливы, которые регулярно приводят к затоплению площади Св. Марка и размывают фундаменты старинных зданий. 

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Италия
© Информационное агентство ТАСС
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