В Красноярске пройдет фестиваль искусств, посвященный певцу Дмитрию Хворостовскому

На нем выступят звезды мировой оперной сцены вместе с молодыми исполнителями

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Фестиваль искусств, посвященный певцу Дмитрию Хворостовскому, пройдет в Красноярске с 13 по 31 октября. На нем выступят звезды мировой оперной сцены вместе с молодыми исполнителями - лауреатами международных музыкальных конкурсов. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности министра культуры региона Аркадий Зинов.

"С 13 по 31 октября в нашем городе пройдет Красноярский фестиваль искусств "Хворостовский". Концепция нового фестиваля в этом году посвящена Году педагога и наставника, поэтому у события расширенная образовательная программа, а звезды мировой оперной сцены выступят вместе с лауреатами международных музыкальных конкурсов", - написал Зинов.

По данным организаторов, откроет фестиваль оперная певица Хибла Герзмава. "Оперная дива представит лауреатов своего именного конкурса. За дирижерским пультом Красноярского академического симфонического оркестра - дирижер Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Ариф Дадашев", - пояснили организаторы.

Также на мероприятии впервые выступит заслуженный коллектив России - академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. "В первом концерте 19 октября примут участие солисты Алексей Тихомиров и Екатерина Сергеева. А 20 октября под управлением Николая Алексеева оркестр исполнит программу из произведений П. И. Чайковского. Солист - лауреат XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Илья Папоян"- пояснили организаторы.

Фестиваль организует Красноярская филармония при поддержке регионального правительства.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Здесь он окончил педагогическое училище и институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Умер 22 ноября 2017 года. В Красноярске имя заслуженного оперного певца присвоено театру опера и балета, институту искусств и международному аэропорту.