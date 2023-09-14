В Петербурге открылся международный цирковой фестиваль "Без границ"

В первый день смотра публике представили 11 конкурсных номеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Второй международный фестиваль циркового искусства "Без границ" стартовал в Санкт-Петербурге. В первый день смотра публике представили 11 конкурсных номеров, передает корреспондент ТАСС.

Смотр продлится по 17 сентября в Большом государственном цирке на Фонтанке (Цирк Чинизелли). Этот первый каменный стационарный цирк Российской империи был открыт в 1877 году и стал одной из достопримечательностей города.

Министр культуры России Ольга Любимова записала к открытию смотра видеообращение, назвав его местом, где творческий замысел и мастерство становятся всеобщим достоянием. "Сегодня вы сможете ближе познакомиться с удивительным миром цирка, в котором нет границ и нет ничего невозможного", - сказала Любимова, пожелав артистам благодарных и восторженных зрителей.

Кроме того, видеоприветствие участникам и гостям записали и космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Константин Борисов. По их словам, космос и цирковое искусство объединены "неоспоримым лидерством". "Россия была и остается передовой космической державой, а российский цирк - один из старейших и лучших в мире", - сказали космонавты.

В состав жюри в этом году вошли генеральный директор Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирк") Сергей Беляков, заслуженный артист России Гия Эрадзе, генеральный директор "Армони Организацион" Ахмет Экщи (Турция), генеральный директор столичного цирка Будапешта (Венгрия) Петер Фекете, генеральный директор Китайской национальной акробатической труппы (КНР) Ли Чи и многие другие.

Мнение иностранных гостей

Экщи рассказал корреспонденту ТАСС, что с детства вдохновляется русской культурой и уже более 20 лет работает с "Росгосцирком".

"Турецкое население против ограничений русской культуры", - отметил он. Также, по его мнению, русскую культуру отменить невозможно, "поскольку она глубоко засела в сердцах людей, ее невозможно стереть".

Фекете обратил внимание, что цирковые фестивали сравнить трудно. "Единственное, что я могу сказать, фестиваль в Петербурге - самый лучший. Надеюсь, что по итогам его проведения, я захочу пригласить каких-то артистов в Венгрию, в том числе и русских", - сказал он ТАСС. Гость из Венгрии также отметил, что не весь мир отменяет русскую культуру, добавив, что "Чайковского отменить невозможно".

Программа и участники

Ведущими программы открытия стали генеральный директор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный и актриса Яна Кошкина.

В этом году участие в фестивале принимают артисты из 16 стран, в том числе из Италии, Испании, Германии, Японии, Австралии и других. Так, участники из Италии в беседе с ТАСС в закулисье рассказали, что добрались в РФ "довольно комфортно". "Разве что немного долго, мы полетели из Милана в Стамбул, а потом уже в Санкт-Петербург", - сказали собеседники агентства, отметив, что не боятся по возвращении домой столкнуться с агрессией. "Искусство выше политики, у него нет границ", - сказали итальянцы.

В свою очередь участник из Германии назвал потрясающими российских цирковых артистов. "Мне очень приятно находится тут, видеть культуру этой страны", - добавил он. А участницы из Китая, беседуя с ТАСС, сообщили, что гордятся выступать на смотре.

На фестивале будут показаны программы А и Б, а в заключительный день на манеже пройдут гала-выступления, которые завершатся церемонией награждения лауреатов.

После того как в 2022 году организаторы фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, созданного князем Монако Ренье III в 1974 году, направили официальное письмо об отказе от участия артистов из России, было принято решение о проведении Международного фестиваля циркового искусства в РФ. Он проводится Министерством культуры Российской Федерации совместно с "Росгосцирком". Впервые смотр состоялся в ноябре 2022 года. Тогда в нем приняли участие более 150 артистов из 20 стран.