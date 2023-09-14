В Москве госпитализировали Станислава Любшина

Народный артист РСФСР попал в больницу из-за проблем с давлением, сообщил замдиректора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Станислав Любшин, которому в апреле 2023 года исполнилось 90 лет, был госпитализирован в Москве из-за проблем с давлением, он находится в обычной палате и продолжает готовиться к премьере. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.

"Станислав Андреевич находится в больнице в обычной палате. У него были перепады давления, но сейчас все хорошо, сейчас все в норме. Просто для перестраховки его еще не отпускают домой. Но он готовится к премьере, мысли у него все о театре", - сказал собеседник агентства.

Станислав Любшин - актер театра и кино. Он окончил Театральное училище имени М. С. Щепкина. Дебютировал в театре "Современник" в спектакле "Пять вечеров". Играл на сценах различных московских театров. В 1980 году был принят в труппу Художественного театра. В фильмографии Любшина около 70 картин, в том числе "Щит и меч", "Пять вечеров", "Не стреляйте в белых лебедей", "Слово для защиты", "Кин-дза-дза", "Черный монах".