В Роскино отметили рост интереса к современному китайскому кинематографу в России

РФ и КНР работают на развитие двусторонних связей в сфере кинематографии, сообщила врио гендиректора организации Екатерина Наумова

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Роскино отмечает высокий запрос на современное китайское кино у российских зрителей. Россия и КНР работают на развитие двусторонних связей в сфере кинематографии, сказала врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова на торжественном открытии Фестиваля китайского кино в России.

"Запрос на современное китайское кино [в России] очень высокий, практически на всех мероприятиях зрители просят современное китайское кино. Классику многие любят и знают, что-то есть на платформах, но яркие образцы, которые популярны именно на территории Китая, нашему зрителю всегда хотелось посмотреть, - сказала Наумова журналистам. - При поддержке Министерства культуры РФ мы проводим "Дни зарубежного кино", мы уже сделали показы в Индии, Иране, африканских странах, в Казахстане, Белоруссии. Китай как наш важный партнер, особенно в сфере кинематографии и анимации, естественно не мог остаться в стороне. Мы уже несколько лет работаем с китайскими киноархивом и министерством культуры на развитие связи между нашими странами в сфере кинематографии".

Фестиваль китайского кино пройдет в трех городах России до 17 сентября. 7 сентября бесплатные показы начались в Казани, 14 сентября к ним присоединяется Москва, а на следующий день - Санкт-Петербург. По словам Наумовой, мероприятие стало ответом Фестивалю российского кино, который проходил в Хэйхэ, Пекине и Сучжоу и завершился 3 сентября.

"Мы рады, что возобновляем традицию взаимных показов российского кино в Китае и, соответственно, показов китайского кино в России, - сказала статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная. - Китайцы привезли нам шесть картин, и я надеюсь, что они будут пользоваться большим успехом. На данный момент билетов нет на все дни, это означает, что интерес очевиден". Она также указала на плотное взаимодействие России и КНР в сфере кинематографии, напомнив, что в Китае активно снимают ремейки российских фильмов.

Торжественный вечер по случаю старта московской части фестиваля также посетили полномочный министр посольства КНР в России Чан Сюйхун и заместитель руководителя Госуправления КНР по делам кинематографии Бай Йимин. "Обе страны регулярно проводят кинофестиваля, взаимно поставляют выдающиеся кинофильмы. Расширенное сотрудничество в этой сфере распространяет среди народов двух стран более глубокое понимание культуры и характерных национальных особенностей друг друга", - сказала Чан Сюйхун.

Программа фестиваля

Фильмом открытия московской части кинофестиваля стала основанная на реальных событиях драма "Возвращение домой", которую зрителям лично представил исполнитель одной из ролей Чжан И. Картина режиссера Жао Сяочжи рассказывает историю двух китайских дипломатов, которые пытаются спасти 125 китайских граждан из охваченной войной африканской страны.

Помимо драматических картин в программу вошли научная фантастика, комедии и документальные ленты. Все картины будут представлены на языке оригинала с субтитрами.

"Фильмы отбирали очень простым способом: это должно было быть современное кино, снятое современными молодыми авторами, это кино должно было иметь награды международных фестивалей, и оно должно быть очень популярно на территории своей страны. То есть это фильмы, которые любит китайский зритель, и мы сейчас будем смотреть, как на это реагирует российский зритель", - сказала врио главы Роскино.