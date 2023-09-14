В КНР заявили, что сотрудничество с РФ в кинематографе поспособствует гуманитарному обмену

Посольство Китая будет впредь активно поддерживать китайского-российское сотрудничество в области кино, отметила полномочный министр диппредставительства в России Чан Сюйхун

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество Пекина и Москвы в сфере кинематографа поможет в продвижении гуманитарного обмена между двумя странами. Об этом заявила полномочный министр посольства Китая в РФ Чан Сюйхун на фестивале китайского кино в российской столице.

"Сотрудничество в области кино и телевидения является важной составляющей китайско-российского гуманитарного сотрудничества, - сказала она. - Посольство Китая будет впредь активно поддерживать китайского-российское сотрудничество в области кино, чтобы вместе с российскими коллегами продвигать гуманитарный обмен между двумя странами и достигать новых успехов".

По ее словам, обе страны регулярно проводят кинофестивали, взаимно представляют выдающиеся кинофильмы. "Расширение сотрудничества в данной сфере распространяет среди народов двух стран более глубокое понимание характерных особенностей друг друга, чтобы внести активный вклад и углубление отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - подчеркнула Сюйхун.

Также она поблагодарила Министерство культуры РФ и Роскино за тщательную организацию этого мероприятия.

"Я верю, что этот превосходный фильм ("Возвращение домой" - прим. ТАСС) также найдет отклик среди российских людей и понравится им", - добавила Сюйхун.

Фестиваль китайского кино пройдет с 7 по 17 сентября в трех городах России - Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В рамках мероприятия будут показаны фильмы разных жанров и направлений, таких как драма, документальные и исторические фильмы. Среди них "Возвращение домой", "Исчезающая пастораль", "Зажигая звезды" и "Лунный человек".