В Москве прошла премьера сериала "Папины дочки. Новые"

Исполнитель главной роли Филипп Бледный признался, что волновался перед тем, как начались съемки

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьерный показ первых серий проекта "Папины дочки. Новые" прошла в Москве. Исполнитель главной роли Филипп Бледный признался в беседе с ТАСС, что волновался перед тем, как начались съемки сериала.

"Я очень волновался перед первой сменой, потому что для меня это опыт новый - взаимодействовать с четверыми детьми. С ними же нельзя коммуницировать, как с взрослыми артистами, иначе не будет атмосферы. А нам нужно было, чтобы люди чувствовали, что мы настоящая семья. Поэтому для меня было волнительно, примут девчонки меня или нет. Но мы подружились очень быстро. И сейчас, к съемкам второго сезона, это уже очевидно - когда артисты садятся в кадр, ты сразу понимаешь, что это не просто по очереди говорящие люди, а люди, у которых есть история", - сказал он.

В центре сюжета - история другого многодетного отца-одиночки. Им стал Веник (Филипп Бледный), которого в канун годовщины бросила с четырьмя дочками его жена Даша Васнецова. Роли дочек Веника и Даши исполнили Ева Смирнова ("Вампиры средней полосы", "Чебурашка"), Вита Корниенко ("Вампиры средней полосы", "Лучше, чем люди"), Полина Айнутдинова ("Здоровый человек") и Полина Денисова ("Два отца и два сына").

К проекту также присоединились Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Татьяна Орлова.

"Те "Папины дочки" очень полюбились зрителям потому, что их перестали воспринимать как персонажей придуманных. Они по-настоящему стали членами семей вообще всей страны. Новое поколение дочек также претендует на то, чтобы стать такими же членами семей в новом времени. И я желаю детям, которые там снимаются, удачи. Мне в сериал было вернуться забавно, интересно, потому что время проходит, а мы не меняемся - это тоже приятно. Какая-то связь продолжается. Это очень интересное путешествие во времени. Давайте назовем это "счастливое дежавю", - сказал Олешко ТАСС.

Премьера на канале и в онлайн-кинотеатре

Режиссером проекта выступил Александр Жигалкин. "Интерес к сериалу не ослабевает, а это значит, что это замечательное решение - создать его продолжение", - сказал он со сцены.

В новый сезон войдет 20 эпизодов. Премьера сериала "Папины дочки. Новые" состоится 18 сентября на телеканале СТС, сразу после эфира серии будут доступны в онлайн-кинотеатре Start.

Работа над первыми "Папиными дочками" началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир СТС вышло 20 сезонов и 410 серий. "Когда мы писали сценарий для "Папиных дочек", мы все были без детей. И мы не понимали, для кого мы пишем. Сейчас у нас всех есть дети, и они посмотрят эти "Папины дочки". И, я надеюсь, после это они также посмотрят наши старые серии. Спасибо за эту возможность", - отметил один из сценаристов "Папиных дочек" Вячеслав Дусмухаметов.