В дни фестиваля "Книги в городе. Тобольск" пройдут более 150 мероприятий

В программу вошли встречи с писателями, дискуссии, кинопрограммы и спектакли, лекции, литературные чтения, дегустации локальных продуктов и блок познавательных экскурсий

ТАСС, 15 сентября. Фестиваль "Книги в городе" открывается в Тобольске в пятницу. В этом году в программу трехдневного фестиваля вошли порядка 150 мероприятий, включая встречи с писателями, лекции и спектакли, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"С 15 по 17 сентября в Тобольске пройдет фестиваль сибирских историй "Книги в городе. Тобольск". В прошлые годы главным героем фестиваля была детская книжка-картинка. В этом году программа, связанная с современной визуальной литературой, также продолжает развиваться. Одновременно с этим фестиваль взрослеет, становится универсальным и охватывает все новые сферы нашей жизни. За три дня, что продлится фестиваль, пройдет около 150 мероприятий", - рассказали в пресс-службе.

Посетителей фестиваля ожидает разнообразная программа, в которую вошли встречи с писателями, дискуссии, кинопрограммы и спектакли, лекции, литературные чтения, дегустации локальных продуктов и блок познавательных экскурсий - их запланировано более 40. Отдельная программа подготовлена для детей, самых юных гостей фестиваля ожидают тематические мастер-классы.

Центральной площадкой фестиваля станет расположенная в подгорной части города улица Мира. Мероприятия также пройдут в Музее истории судебной системы Западной Сибири и в Музее семьи императора Николая II. Кроме того, экскурсионные маршруты затронут почти всю территорию Тобольска. Посетители смогу побывать на лекциях, экскурсиях в Музее забытых звуков, Губернском музее, во Дворце Наместника, в Музее сибирской каторги и ссылки.

Кроме того, свои новинки и бестселлеры на фестиваль привезут ведущие российские издательства, среди которых "Альпина. Дети", "Альпина паблишер", "Белая ворона", "Издательский дом Мещерякова", "Карьера-пресс", "Обложка", "Паульсен", "Самокат", "Черная овца", A+A и Ad Marginem.

Главный герой фестиваля этого года - мореплаватель Витус Беринг. "На протяжении многих лет Тобольск был столицей всей Сибири. Отсюда начинались многие научные и торговые экспедиции, шло освоение новых земель. Именно из Тобольска стартовала экспедиция Витуса Беринга, добравшаяся до Аляски и открывшая всему миру, что между Азией и Америкой существует пролив", - отметили представители фестиваля.

Исследователю и путешественнику посвящены лекции и пешеходные экскурсии. Так, писатель, телеведущий и архивист Олег Шишкин прочитает две лекции - "Беринг-мемориал: Кто они - капитаны великих экспедиций?" и "Беринг-тур: Без дороги вслед за Берингом". Еще одно имя, связанное с Тобольском - Дмитрий Менделеев. В дни фестиваля, в частности, стартует проект Менделеев - 2024, приуроченный к 190-летию со дня рождения ученого.

Фестиваль сибирских историй "Книги в городе. Тобольск" организован в рамках федеральной программы "Книги в городе" при поддержке компании "Сибур" и администрации города Тобольска.