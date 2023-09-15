Театр Терезы Дуровой открывает сезон премьерой спектакля "Дубровский" по Пушкину

Режиссером постановки выступила Ирина Пахомова

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский Театр Терезы Дуровой открывает новый, 31-й по счету, сезон премьерой музыкально-драматического спектакля "Дубровский" по мотивам одноименного романа Александра Пушкина. Автором инсценировки и режиссером постановки выступила Ирина Пахомова, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Текст "Дубровского" очень сжат, страстен, стремителен, с невероятным количеством событий, мгновенно развивающимся действием. Покровское с псарней на 500 собак, охота, медвежья травля, бунт, при котором сгорает Кистеневка, зимние поля, обгорелый лес, храм, станция, где меняют лошадей. Такие масштабы, казалось бы, способно показать только кино. То, что Пушкин с его лаконизмом умещает буквально в 3-4 строки, требует напряжения всех сил и возможностей театра. Это большой вызов для нас, но мы его приняли. И нашли способ визуализации, который делает язык произведения современным. В то же время мы старались придать пушкинской прозе звучание поэзии. Поэтому на протяжении спектакля текст будет растворяться в музыке, исполняемой оркестром вживую на этнических и современных инструментах", - рассказала журналистам перед премьерой режиссер Ирина Пахомова.

Вместе с ней над спектаклем работали композитор Сергей Кондратьев, художник-постановщик Мария Рыбасова, художник по костюмам Вера Новичкова, художник по свету Денис Гришин, хореограф Артур Ощепков. Исполнителями ролей выступают Данил Григорьев / Павел Теряев, Павел Никитченко, Павел Мальцев, Виолетта Багинская / Анна Чумак, Анастасия Фадеева, Владимир Седлецкий, Сергей Батов, Николай Зверев и другие.

Своим мнением о новом спектакле поделилась художественный руководитель и главный режиссер театра народная артистка РФ Тереза Дурова. "В наш театр приходит подрастающее поколение, и мы хотим, чтобы в репертуаре появлялись русские авторы. Важно знакомить наших зрителей с красотой русской литературы, глубиной и философией русской культуры. Пушкин в этом смысле, действительно, наше все. Его произведения дают возможность говорить на важные сегодня темы через человеческие поступки, любовь, энергетику. А "Дубровский" - квинтэссенция того, что нам нужно для диалога со зрителями. В этом романе очень мощный чувственный ряд, его события крайне эмоциональны", - считает Дурова.

"Предательство, убийство, пожар, любовь - испытания, проходя через которые, герой начинает лучше понимать природу себя и своих поступков. Становясь свидетелями событий, происходящих на сцене, зрители переживают яркие эмоции, которые, возможно, помогут разобраться и с личными ситуациями. Ведь русская классика - это бездонный кладезь характеров, жизненного опыта и житейской мудрости. Кроме того, Пушкин дарит нам чистоту русской речи. Его надо слушать и слышать. Ирина Пахомова прекрасно работает с текстом, она умеет, не меняя слов автора, "переводить" язык того времени на современный, понятный, близкий сегодняшней публике, делает его доступным для восприятия. И наша задача состоит в том, чтобы зрители, придя домой после спектакля, захотели перечитать всего Пушкина", - пожелала худрук.

О планах сезона

В беседе с корреспондентом ТАСС Дурова обозначила планы нового сезона. "Сразу после премьеры мы поедем на гастроли в Санкт-Петербург с тремя масштабными спектаклями: "Приключение Тима, или Проданный смех", "Принц и нищий", "Волшебная лампа Аладдина". В октябре представим зрителям постановку по повести американского классика Джона Стейнбека "О мышах и людях". Это блистательная работа выпускников Театрального института имени Бориса Щукина, которая нашла свое место в репертуаре нашего театра", - сказала худрук.

По ее словам, продолжится работа над этническими постановками. "Перед Новым годом по традиции порадуем юных зрителей новым спектаклем-путешествием "Три лотоса". На этот раз мы отправимся в Китай, будем знакомиться с его музыкой, пластикой и постигать восточную мудрость. А в марте вновь обратимся к Александру Сергеевичу Пушкину. На малой сцене я буду ставить спектакль по пьесе "Моцарт и Сальери" из цикла "Маленькие трагедии". На апрель у нас тоже есть некоторые планы, но пока сохраним их в секрете", - заключила Тереза Дурова.