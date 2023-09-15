В Алматы начались Дни якутского кино

Они пройдут с 15 по 20 сентября

ЯКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Дни якутского кино пройдут с 15 по 20 сентября в городе Алматы. Программа включает в себя показ картин якутских кинематографистов различных жанров. Об этом сообщили в государственной национальной кинокомпании "Сахафильм".

"Пять дней в кинотеатре "Сарыарка" будут идти фильмы якутских кинематографистов в разных жанрах. Кинокомпания "Сахафильм" представит зрителям Алматы знаковые фильмы, отмеченные международными и российскими наградами", - говорится в сообщении.

Торжественное открытие состоится вечером, откроет показ картина "Айта" режиссера Степана Бурнашева. Она является самым кассовым фильмом в истории "Сахафильма", собравшей в прокате более 25 млн рублей. Фильм представит сам режиссер, а также продюсеры Александрина Каменева и Надежда Дорожкина.

В ходе Дней якутского кино будут показаны картины "Царь-птица" (2018), "Надо мною солнце не садится" (2019), "Тыгын Дархан" (2019), "Джулур: мас-рестлинг" (2021), "Холодное золото" (2021), "Детство, которое мы не знали" (2022), "Не хороните меня без Ивана" (2022) и "Серединный мир" (1993). Кроме того, в ходе мероприятия состоится премьера киноальманаха "Эт" (2023) якутских режиссеров Бурнашева и Дмитрия Давыдова.

Начало якутского кинематографа отсчитывается с 1992 года, когда была создана кинокомпания "Сахафильм", отметившая в 2022 году свое 30-летие. Якутия занимает третье место в российском пространстве после Москвы и Санкт-Петербурга по производству и выпуску фильмов. За пять лет в Якутии вышло 56 фильмов, в 2023 году ожидается премьера 9 картин. Доля якутского кино в республиканском кинопрокате составляет 34%, их кассовые сборы в 2022 году составили 73 млн рублей.

В Якутии в 2022 году принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии. В республике ежегодно с 2020 года проходит конкурсный отбор, по итогам которого победителям предоставляют из госбюджета республики субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. Кроме того, Арктический государственный институт культуры и искусств в Якутске принял в этом году первых студентов по новому направлению подготовки в сфере кино. Новое направление обучения реализуется в рамках трека "Кино" госпрограммы "Приоритет 2030".