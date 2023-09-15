Умерла дочь актера Михаила Ульянова, художник-график Елена Ульянова

Ей было 63 года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Художник-график Елена Ульянова, дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова (1927-2007), умерла в Москве на 64-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Театра им. Вахтангова.

"Эта грустная новость сегодня пришла к нам. Елена Михайловна ушла из жизни скоропостижно", - сказала собеседница агентства. По ее словам, Ульянова умерла дома.

Ульянова была президентом благотворительного фонда имени Михаила Ульянова, открыла два памятника отцу, передала в дар Театру им. Вахтангова личные вещи из его домашнего кабинета.

"Она передала в дар театру мебель, которая помнит Михаила Александровича, очень много вещей, связанных с ним. И более того, она была постоянным участником всех мероприятий Театра им. Вахтангова, - добавили в театре. - Это был для нас очень дорогой и родной человек. Она выросла в театре".

Информация о месте прощания и похорон станет известна позднее.