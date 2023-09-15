Группа "Ленинград" принесла извинения за отмену концерта в Лужниках 16 сентября

Группа сообщила, что предпримет все доступные меры, чтобы способствовать скорейшему возвращению денег зрителям за купленные билеты

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Группа "Ленинград" принесла извинения за отмененный концерт, который должен был состояться 16 сентября 2023 года в Лужниках. Об этом сообщается в официальном сообществе группы во "ВКонтакте".

"Я, Сергей Шнуров и группировка "Ленинград", приносим вам, уважаемые зрители, искренние извинения за отмену концерта, проведение которого не смог обеспечить его организатор - ООО "Артлайф", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что группа предпримет все доступные меры, чтобы способствовать скорейшему возвращению денег зрителям за купленные билеты.

В четверг на сайте "Кассир.ру" появилась информация об отмене концерта группы "Ленинград" в Лужниках по причинам, не зависящим от организатора.