В программу фестиваля "Москва встречает друзей" войдут 14 концертов и две выставки

Задачей фестиваля является привлечение внимания к талантливой молодежи, популяризация и масштабная презентация детского творчества

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Юбилейный ХХ Международный фестиваль "Москва встречает друзей" пройдет в столице с 1 по 10 октября. В программу входит 14 концертов и две выставки художественных работ, которые пройдут на лучших площадках Москвы и области, сообщается на портале мэра Москвы.

"Девиз ХХ фестиваля - "Юбилейный!". Это один из самых масштабных и продолжительных смотров детского творчества, которые проводятся на территории России. В программу входит 14 концертов и две выставки художественных работ, которые пройдут на лучших площадках Москвы и области. В их числе Московский международный дом музыки, сцена театра "Мастерская Петра Фоменко", Государственный академический Большой театр, Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина и другие", - говорится в сообщении.

Фестиваль проводится ежегодно с 2004 года, а его формат постоянно адаптируется. Благодаря этому на лучшие сцены Москвы и Московской области уже вышли около 45 тыс. человек. Среди них солисты-инструменталисты, вокалисты, чтецы, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, оркестры, дирижеры и композиторы. На фестивале выступили ребята из 395 городов и поселков России, всех стран СНГ (кроме Туркмении) и более 50 стран дальнего зарубежья. В 2023 году присоединятся молодые жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Задачей фестиваля является привлечение внимания к талантливой молодежи, популяризация и масштабная презентация детского творчества, повышение уровня мастерства исполнителей.