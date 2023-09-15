В Приамурье стартовал единственный на Дальнем Востоке международный книжный фестиваль

Всего с 15 по 17 сентября состоится более 70 мероприятий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Единственный на Дальнем Востоке книжный фестиваль "Берег" открылся в амурском Благовещенске. В этом году мероприятие получило международный статус, для участия в нем прибыли гости из Китая, сообщили ТАСС в пресс-службе дирекции фестиваля.

"Шестой книжный фестиваль "Берег" стартовал в Благовещенске. Открытие прошло на главной площади города. В этом году международный статус фестиваля подтвердили гости из Китая", - сказали в пресс-службе.

Книжный фестиваль проходит с 15 по 17 сентября. За это время состоится более 70 мероприятий. В 2023 году в фестивале принимают участие китайские гости - представители музейного сообщества Юй Фэймэн и Гао Юншэн, которые привезли на ярмарку книги "История Благовещенска" и "Дым орудий в горах Маньчжурии". Они выступят с лекцией о русской литературе в Китае в ХХ веке.

Гостем стала автор акции "Тотальный диктант-2024" - писатель, журналист, редактор, лауреат литературных премий Анна Матвеева. В Благовещенске она проведет творческую встречу, расскажет о своей новой книге и творческих планах. Также пройдут встречи с поэтами и авторами Аленой Безуглой, Андреем Коваленко, Александром Курако, книгоиздателем Игорем Сасимом, художницей, писательницей и директором центра реабилитации морских млекопитающих Лорой Белоиван, Евгением Алехиным, Ксенией Буржской, Екатериной Звонцовой. О книжных новинках расскажут представители крупнейших российских издательств "Альпина нон-фикшн", "Альпина.Проза", "Ad Marginem" и "Полынь".

С лекциями на фестивале выступит переводчик, литературовед и редактор Александр Ливергант. Он расскажет о литературных биографиях и судьбе "толстых" литературных журналов. Самый популярный учитель математики России Петр Земсков прочитает лекцию о геометрии и продемонстрирует свои популярные математические фокусы. Палеонтолог Антон Нелихов расскажет о сенсационных находках, обнаруженных во время раскопок на Дальнем Востоке.

Все дни работы фестиваля будет работать книжная ярмарка, на которой представят свои новинки и бестселлеры более 70 издательств со всей России. Также в рамках фестиваля у всех желающих будет возможность познакомиться с модельными библиотеками Благовещенска.