Психотерапия, стендап и роботы: что покажут онлайн-кинотеатры в новом сезоне

Дуэт Стоянова и Калюжного в новых образах, режиссерский дебют Дарьи Мороз и сериал, где Сергей Бурунов озвучил робота, — все это про новинки, представленные на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, "Кинопоиск", Premier, "Иви" и Wink показали главные премьеры сезона-2023/2024. Какие из них стоит посмотреть — ТАСС обсудил с актерами, режиссерами и сценаристами

"Черное облако" уже на Okko

Okko уже начал показывать зрителям новый сериал Карена Оганесяна "Черное облако". "Для меня это психологический триллер-драма, более того, этот сериал очень символичный. Черное облако — это метафора, так мы называем нашу злость, которая существует в героине. В каждом из нас оно есть, и иногда нужно его выпускать, чтобы человек не творил плохие вещи", — рассказал режиссер.

Сериал рассказывает про 20-летнюю Олю, которая ходит к психотерапевту и на сессиях с ним пытается дать своей злости место, выпустить гнев. Она рассказывает ему обо всех людях, которые ее бесят, и желает им смерти в страшных муках. Преподавательница в институте, лучшая подруга, парень, отец, мать. Внезапно все они начинают умирать один за другим при загадочных обстоятельствах, а Оля подозревает в этом своего психотерапевта.

Кадр из сериала "Черное облако" © Пресс-служба фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

По словам сценариста проекта Дарьи Грацевич, личный опыт в психотерапии помог ей написать сценарий, однако остросюжетным его позволила сделать уже фантазия. "Я считаю, что популяризировать психотерапию в России — дело полезное. Не стесняюсь того, что была в личной терапии и мне помог личный опыт. С той точки зрения, что я знаю, как это происходит, знаю изнутри, как тяжело получить доступ к некоторым эмоциям. Конечно, я дофантазировала и гиперболизировала то, что происходит на терапии, для того чтобы это было остросюжетно. Но смысл остается тот же — пойми, что происходит внутри тебя", — отметила она.

В проекте снимались Мария Мацель, Марьяна Спивак, Филипп Янковский, Юрий Колокольников и другие. Для Мацель главная роль в этом проекте была вызовом, так как она совсем не похожа на свою героиню. "Очень интересно было в себе это отыскать, потому что свое черное облако есть в каждом. Спасибо режиссеру, что он его во мне увидел и помог мне это сделать", — рассказала актриса, которая также получила приз "Героине "Нового сезона".

Почему стоит посмотреть: "Когда на экранах стало появляться много сериалов про психологов, меня все они не устраивали по качеству — смущало, что российский психолог в сериалах всегда ходит и раздает диагнозы всем. Это какая-то дискредитация профессии, и отчасти именно это подтолкнуло меня сделать проект, показать, что это долгая и сложная работа. И в процессе будет много на эту тему откровений", — говорит Грацевич.

"Трепачи" на Premier с 21 сентября

Онлайн-кинотеатр Premier покажет в новом сезоне сериал, в котором зрители увидят уже полюбившийся дуэт Юрия Стоянова и Глеба Калюжного, но — в новых образах.

Проект рассказывает о том, как молодой стендап-комик Даня приезжает из провинции в Москву и снимает комнату у ворчливого старика Вячеслава Соколова. Отношения между ними складываются непросто, но, как выясняется, общего между ними больше, чем можно предположить, так как в прошлом Соколов — популярный советский сатирик.

Кадр из сериала "Трепачи" © Пресс-служба фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

Название проекта "Трепачи" придумал Юрий Стоянов. "Изначально сериал назывался "Стендаперы", но мне это слово не нравится — его этимология, бэкграунд совсем другой. Мне нравится слово "трепаться". А русский стендап — это трепачи. Мне нравится такое название, а вам? Хорошее слово", — сказал он.

Глеба Калюжного на роль молодого стендапера также предложил Стоянов. "Сериал нужно было снимать быстро, поэтому я хотел, чтобы это был Глеб. Он сверхпрофессиональный парень, удивительный человек", — отметил артист.

Почему стоит посмотреть: "Я нагло бы сказал так — советую посмотреть этот сериал, потому что там есть дуэт Глеб Калюжный и Юрий Стоянов. Вы, зрители, дали этой паре карт-бланш, потому что полюбили ее ранее. Мы друг друга знаем, ценим и любим, мы товарищи. Из человеческой химии всегда вырастает что-то большее в кадре. И я иду смотреть этот сериал с надеждой, что у нас получилась новая история. Да и вообще стоит посмотреть, как провинциальный мальчик пытается покорить Москву, — это история Золушки, она стара и любима", — уверен Стоянов.

"Кибердеревня" на "Кинопоиске" с 23 сентября

Создатели сериала вдохновлялись книгами Кира Булычева, вселенной "Звездных войн", сериалом "Реальные упыри" и произведениями братьев Стругацких. Его режиссером выступил Сергей Васильев.

Сериал "Кибердеревня" основан на вселенной YouTube-проекта birchpunk. "Этот проект был придуман случайно — не могу сказать, что у нас была какая-то задача, например, показать мир будущего. Просто начали с малого, небольших кусочков, которые потом превратились в ролики, а теперь это сериал. Это история простых людей в непростом мире будущего. Там будут абсолютно фантастические явления. Однако вы увидите, что героев волнуют ровно те же проблемы, что и нас", — рассказал режиссер.

Кадр из сериала "Кибердеревня" © Пресс-служба фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

Действие сериала происходит в 2100 году на Марсе, где обустроился фермер Николай. Он живет с семьей в кибердеревне и спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Чтобы спасти свой дом, фермер отправляется в путешествие до Земли. Компанию ему составит робот-уборщик, разговаривающий голосом Сергея Бурунова.

Главную роль в проекте исполнил Сергей Чихачев, корпоративного босса сыграл Григорий Скряпкин. К ним присоединились Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Елена Махова и другие. Робота-уборщика сыграли сразу три актера — Сергей Авдеев, Игорь Богомяков и Дмитрий Кондратюк.

Почему стоит посмотреть: "Эту историю стоит посмотреть, потому что она вас удивит, вы такого еще не видели. Да и в целом это добрая и душевная история, которая тронет сердца многих. Думаю, что ее будет интересно посмотреть людям разных возрастов — ведь там есть и взрослые, и дети, и роботы. Если у вас есть робот-пылесос, вы можете поставить его перед телевизором — уверен, ему тоже будет интересно", — советует Васильев.

"Слово пацана" на Wink и Start в ноябре

Самым ожидаемым сериалом "Нового сезона" признали работу Жоры Крыжовникова — "Слово пацана". В нем снимались Иван Янковский, Елизавета Базыкина, Ольга Лапшина, Никита Кологривый, Сергей Бурунов и другие.

По задумке авторов сценария — Жоры Крыжовникова и Андрея Золотарева — проект должен погрузить зрителя в то время, когда перестройка уже шагнула на улицы больших и малых городов. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт". Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы.

Кадр из сериала "Слово пацана" © Пресс-служба фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

"На этапе сценария мы провели большое исследование, большое количество людей нам помогали, в том числе из правоохранительной системы тех лет и не только. Было огромное количество людей, которые занимались тем, чтобы вас погрузить в тот период времени, чтобы вы нигде случайно не увидели предмет из 2000-х годов и не потеряли интерес. Все сделано очень честно", — рассказал Золотарев.

Почему стоит посмотреть: "Этот сериал точно стоит посмотреть, потому что это история про нас. Про то, что у нас болит, про тех, кто был в сознательном возрасте в 89-м году, — они в нем узнают себя и своих знакомых. В какой-то степени это психотерапия. Ведь очень полезно вспомнить, что мы преодолели, понять это и начать ценить", — считает сценарист проекта.

"Цикады" на "Кинопоиске" в ноябре

Новый режиссерский проект Евгения Стычкина получил название "Цикады". По словам режиссера, это сериал про сегодняшний день и про место в нем молодых людей и взрослых. Как им сосуществовать, как договориться.

Сюжет строится вокруг учеников старших классов, которые только начинают жить по-взрослому, влюбляются, мечтают, строят планы на будущее. Однако случается трагедия на вечеринке, которая многое меняет. Теперь школьникам, их родителям и следователю нужно восстановить картину случившегося, но чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается проблем и тайн.

Кадр из сериала "Цикады" © Пресс-служба фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

В процессе работы над сериалом его создатели не ориентировались на какие-либо западные сериалы про школьников, рассказал Стычкин. "Насколько мы на кого-то похожи — судить зрителю. У нас были только антиреференсы. Каждый раз, когда нам казалось, что какой-то кадр или сцена похожи, например, на "Эйфорию", мы говорили: это хорошо, но это не мы. Насколько мы могли от этого оттолкнуться, мы это делали", — сказал он.

Название сериала скрывает в себе отсылку к тому, что сами цикады долгие годы живут под землей и только потом выползают на поверхность. "Проект как раз про подростков, и мне кажется, что это очень созвучно. Звук цикад у нас есть в титрах, а также в моменты особого напряжения в фильме", — пояснила продюсер сериала Александра Ремизова.

По ее словам, сериал учит слушать и слышать своих детей, а самим детям показывает, какие последствия могут быть у их поступков. "Для меня этот сериал — достойный ответ бесконечным разговорам о том, что кино в упадке. В целом кино — это про любовь. Для того чтобы оно случилось, на площадке должна случиться любовь. И когда она случается, все идет как надо", — добавил Григорий Верник, исполнивший одну из главных ролей.

В проекте также снимались Софья Аржаных, Кирилл Буханцев, Ольга Сутулова, Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова и другие.

Почему стоит посмотреть: "Этот сериал нужно посмотреть людям любого возраста просто потому, что это отличное напоминание о том, почему важно любить друг друга, внимательно друг к другу относиться, уметь разговаривать, хотя порой это и бывает сложно. В противном случае последствия могут быть неизгладимые, что мы и наблюдаем в сериале", — считает Софья Аржаных.

"Страсти по Матвею" на Start осенью

Лучшим фильмом фестиваля "Новый сезон" стала картина Сергея Ильина "Страсти по Матвею" — комедия в сочетании с мелодрамой о молодом алтарнике, который мечтает стать священником. Для начала ему нужно завести семью, и на поиски матушки он отправляется на сайт знакомств. Однако параллельно встречает дерзкую художницу Агату, которая не привыкла ничего планировать наперед. Как показывают события фильма, их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности.

"Главным вызовом во время съемок в фильме была тема — она достаточно тонкая, — отмечает Денис Власенко, исполнивший роль Матвея. — Стоило быть аккуратными, и у нас получилось. У меня были переживания, но после просмотра на большом экране их не осталось".

Кадр из фильма "Страсти по Матвею" © Пресс-служба фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

Готовясь к съемкам фильма, Власенко даже прошел курсы звонаря, а вся съемочная команда не раз побывала на службах в храме. "Сережа Ильин, режиссер проекта, в прошлом сам был алтарником, он очень помогал, был как рыба в воде в этой теме", — добавил Власенко.

Сам режиссер рассказал, представляя картину перед показом, что в первый раз озвучил идею этого фильма шесть лет назад — на питчинге в Московской школе кино. В результате картина стала его режиссерским дебютом. "Два года назад сценарий обрел свою финальную форму, год назад мы его сняли и сегодня показываем вам. Надеюсь, что этот фильм вызовет у вас эмоции", — отметил он.

Роли в проекте также исполнили Валери Зоидова, получившая приз "Героиня "Нового сезона", Тимофей Трибунцев, Ольга Медынич, Алексей Розин, Ольга Бодрова и другие.

Почему стоит посмотреть: "Это просто классное кино. Чтобы жить лучшую жизнь, обязательный пункт — посмотреть "Страсти по Матвею", — считает Власенко.

"До и после" на Okko осенью

Дарья Мороз представила на фестивале свой режиссерский дебют — сериал "Секс. До и после". И сама стала "Открытием "Нового сезона", по мнению его попечительского совета.

Сериал состоит из 14 новелл продолжительностью от 15 до 20 минут, которые рассказывают о взаимоотношениях между людьми. Всего в проекте задействованы 40 артистов, среди которых Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Константин Юшкевич и другие.

"Как ни странно, получился довольно органичный для меня переход в режиссерское кресло. Хотя сначала было, конечно, страшно и непонятно, что с этим делать. Но когда мы оказались на площадке, я увидела, что все работает, группа поддерживает. И сразу поняла — я на своем месте. На котором, видимо, хотела оказаться давно, но сама об этом не знала", — призналась Мороз.

Кадр из сериала "Секс. До и после" © Пресс-служба фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

По словам Мороз, в процессе съемок она не раз обращалась за советом к отцу — режиссеру Юрию Морозу. "Я папе звонила в первый же съемочный день и говорила: "Папа, как у тебя сил хватает, чтобы каждый день на площадке работать?" Он сказал, что где-то к десятому проекту к такому ритму можно привыкнуть. И по монтажу я с ним советовалась, и по взаимодействию с артистами. И он очень помог, все сработало", — отмечает она.

Название сериала при этом может и измениться. Как он будет называться на платформе, пока не знает даже сама Мороз: "Секс. До и после" — это рабочее название, на которое я отреагировала: какое же ядреное название, интересно, что же будет в тексте. Мне нравится название "До и после", оно менее экспрессивное, но отражает суть того, что происходит в проекте. А мы в нем действительно разговариваем о человеческих взаимоотношениях до пиковой точки и после нее".

Почему стоит посмотреть: "Сам сериал рассказывает о том, что секс в нашей жизни не главное — у нас просто эффектное и провокативное название, а все, что внутри, в итоге получилось кинематографичным, тонким, ироничным, азартно-хулиганским", — считает Мороз.

"Кеша должен умереть" на Kion с 1 декабря

Новый сериал режиссера, художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова "Кеша должен умереть", в котором он также исполнил главную роль, выйдет 1 декабря в онлайн-кинотеатре KION.

Кадр из сериала "Кеша должен умереть" © Пресс-служба фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

Актриса Елена Попова, исполнившая роль матери героя Богомолова в сериале, отметила, что проект рассказывает очень жизненную историю, о которой люди часто стесняются говорить. "Сериал ироничный. И главное теперь — понять, удалось ли Константину Юрьевичу и всем нам пройти тонкую грань, чтобы это было достаточно иронично и серьезно одновременно, а также мягко, с любовью, с юмором. Это действительно жизненная история, потому что она честная. В этом ее прелесть, хоть многие и стесняются говорить на такие темы", — поделилась она.

По сюжету московский архитектор Кеша (Константин Богомолов) поддерживает отношения одновременно с двумя бывшими и одной нынешней женами, не подозревающими, что они делят с ним постель по очереди. Когда Кеша заводит молодую любовницу, жены решают объединиться для мести.

Почему стоит посмотреть: "Это история, когда люди не могут расстаться, все тянется долго. Они не могут сформулировать, что такое любовь или привязанность. Это очень важные вещи, а жизнь короткая — пробежит, а мы не успеваем на эти вопросы ответить. А сериал помогает ненавязчиво задуматься на важные темы", — отметила Попова.

"Лунатики" на "Иви" зимой

Свой фильм на фестивале показал и Юрий Мороз. По сюжету из квартиры в центре Москвы похищают рэп-исполнителя Никиту Прозорова. Однако следователь выясняет, что похищение было инсценировано и в этом замешана мать Никиты — Рената. Молодого человека в бессознательном состоянии доставили в клинику и лечили, применяя экспериментальную компьютерную технологию психокоррекции личности. Чтобы понять мотивы и причины поступка Ренаты, следователь постепенно восстанавливает историю сложных отношений матери и сына, пытаясь ответить на вопрос, убила ли Рената своего сына или спасла ему жизнь.

Кадр из фильма "Лунатики" © Пресс-служба фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

Этот фильм основан на реальной истории, просто взгляд на нее немного другой, говорит режиссер. "Если рассказывать сухо — действительно, был такой медицинский эксперимент по воздействию на молодого человека, который был болен. И при помощи компьютерной технологии, которая называется психокоррекция, его вылечили. Эта технология существует, она была придумана в советские времена, но практически не применяется, потому что это, в определенном смысле, насилие над личностью. Это сложная зона для людей и правоохранительных органов, неизведанная поляна. Поэтому нам тоже было сложно. Но все равно о таких технологиях нужно говорить. Мы в этом фильме ни о чем не соврали", — рассказал Мороз.

В фильме снимались Виктория Исакова, ставшая "Героиней "Нового сезона", Степан Белозеров, Алексей Филимонов, Алексей Агранович и другие. Фильм выйдет в прокат в декабре, после чего его можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре "Иви".

Почему стоит посмотреть: "Для меня эта история до сих пор остается фантастической — когда я кому-то ее рассказывал ранее, мне даже не верили. А это реальная история, которая происходила на моих глазах. Поэтому фильм нужно посмотреть хотя бы для того, чтобы узнать, что такое существует. Как можно работать с сознанием людей, как можно его трансформировать и как от этого защищаться", — сказал Мороз.

Александра Баландина