На Алтае представили 13 работ Даши Намдакова

Выставочный проект обращается к истории Азии, ее природе и художественным фантазиям современного зрителя

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/. 15 сентября. /ТАСС/. Выставка российского скульптора Даши Намдакова открылась на алтайском курорте Сбера "Манжерок", экспозицию под названием "Трансформация" открыли глава компании Герман Греф и сам художник, передает корреспондент ТАСС.

"Для нас сегодня большое культурное событие. Я бы сказал, культурное событие не только для нашего любимого места - Алтая, но и личностное. Потому что я давно знаком с Даши, у меня в личной коллекции много его работ. На мой взгляд поцелованный богом скульптор, художник, человек который творит самобытную, совершенно непохожую, но заставляющую думать работу, которая совершенно неповторима, совершенно разная. Мне кажется важно, что здесь, на Алтае, будут его работы. Постараемся сделать так, чтобы в его творчестве появилось что-то на алтайскую тему", - сказал Греф на открытии.

Художник также впервые показал публике новую скульптуру "Дракон", которую он должен был представить на Венецианской биеннале в 2022 году, однако участие в выставке сорвалось. Выставка "Трансформация" продлится до 10 декабря 2023 года.

"Алтай - место божественное. Одно Пазыры Укок, <...> сколько всего происходило на этой чудесной земле, это центр вселенной, отсюда идут огромные волны. И то, что Сбер построил "Манжерок", я так счастлив, что у нас в России строят такие объекты, они нужны нам, нужны стране, чтобы мы видели, что мы можем. Я много ездил по миру, видел разные объекты, но этот объект меня потряс своим уровнем и качеством. Команда "Сбера" лучшая команда в России. <...> Самое главное, чему вы учите нас, к чему стремиться", - отметил Намдаков.

Выставочный проект обращается к истории Азии, ее природе и художественным фантазиям современного зрителя. Экспозиция оказалась сравнительно невелика - в нее вошли 13 знаковых работ, отсылающих к этнической мифологии, на них автор предлагает сконцентрировать внимание зрителям. Даши Намдаков родом из Забайкалья, является потомком бурятских умельцев - дарханов. На выставке представлены скульптуры разного периода творчества мастера и разнообразных направлений от реализма ("Богатая невеста", "Буха-нойон", "Кочевник") до постмодерна ("Афродита", "Бесстрашие", "Движение").

О художнике

Намдаков - российский скульптор, художник и ювелир, член союза художников РФ, член-корреспондент Российской академии художеств. В основе его творчества - восточный колорит, традиции кочевых народов и современные символы. Работы скульптора покорили Восток и Запад, не раз экспонировались в различных регионах России и сегодня впервые представлены в Республике Алтай.

В своем творчестве скульптор обращается к авангардно-символическому искусству и анималистическим сюжетам. Его работы можно увидеть в ведущих музеях России и мира, в том числе в Государственном историческом музее, Эрмитаже, Лондонском музее.