Под Тулой на фестивале "Поле Куликово" готовятся принять 40 тыс. туристов

В рамках мероприятия пройдет реконструкция средневекового сражения, тактическая игра и лекция

ТАСС, 15 сентября. Организаторы военно-исторического фестиваля "Поле Куликово", который открылся в Тульской области в Государственном музее-заповеднике "Куликово поле", планируют принять порядка 40 тыс. туристов. Об этом рассказала ТАСС руководитель пресс-службы музея Любовь Котикова.

"Фестиваль открылся, празднование [643-й] годовщины Куликовской битвы на Куликовом поле идет полным ходом. У нас в этом году более 60 клубов и организаций, которые представляют военно-историческую реконструкцию - и с ними же 10 сообществ или одиночных аутентичных мастеров, которые возрождают ремесла и показывают все, что знают и умеют, не только в лагере фестиваля, но и на Красном холме <...> Завтра мы ожидаем около 40 тыс. человек", - сказала она.

По ее словам, сегодня состоится тактическая игра или маневры с участием около 80 воинов в доспехах, для которых выстроена крепость из соломы, а 16 сентября можно будет увидеть турниры - бугурты - на Красном Холме, старейшем мемориале Куликова поля, где, по преданию, располагалась ставка Мамая и откуда начали движение силы Орды. "Изюминкой станет, конечно же, реконструкция средневекового сражения <...> с конными сшибками, с поединками, с шатром русского войска и юртой хана Мамая, и главное - поединок Пересвета и Чулубея", - рассказала она, уточнив, что поединок пройдет у памятника-колонны Дмитрию Донскому, главного символа Куликовской битвы.

Котикова добавила, что на фестивале запланирована лекция: научный сотрудник отдела военной истории Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Юрий Кулешов расскажет о хранимой коллекции сабель XIII-XV веков. Котикова пояснила, что годовщина Куликовской битвы отмечается каждый год, в третью субботу сентября на специальной площадке собираются клубы реконструкторов со всей России. "Территория фестиваля находится в знаковом месте, это берег Дона, где, по версии ученых, переправлялось войско Дмитрия Донского накануне битвы. Здесь развернут аутентичный лагерь, где ребята живут по традициям эпохи Средневековья, Куликовской битвы, там запрещены курение, убираются гаджеты", - пояснила собеседница агентства.

На Куликовом поле 8 сентября 1380 года произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой орды Мамая. Сражение завершилось победой русского войска. День победы в Куликовской битве отмечается ежегодно 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России". 8 апреля 2021 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании в 2030 году 650-летия Куликовской битвы.