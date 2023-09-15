В Сысерти запустят экскурсии по связанным со сказами Бажова местам к 145-летию писателя

Автор проекта Александр Савичев сообщил, что экскурсии начнутся в марте 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Интерактивные экскурсии по местам, связанным со сказами и биографией автора известного сборника "Малахитовая шкатулка" Павлом Бажовым, запустят в марте 2024 года на родине писателя в Сысерти к 145-летию со дня его рождения. Об этом сообщил в Уральском региональном центре ТАСС автор проекта Александр Савичев.

"В 1930-х годах активно Павел Петрович [Бажов] приезжал в Сысерть, когда писал свои знаменитые произведения. И <…> появилась идея создать интерактивную экскурсию по городским историческим местам, которые связаны с биографией и местами действия очерков и сказов Павла Петровича, и чтобы эту экскурсию проводил персонаж произведений - такой классический трудяга завода", - сказал он, уточнив, что экскурсии начнутся в марте 2024 года и завершатся в конце года.

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После 1917 года занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" состоялось в 1938 году.