На Урале состоится премьера короткометражного фильма о Бажове в январе 2024 года

Цель фильма - вызвать у зрителя желание перечитать сказы Бажова, позволить посмотреть на них по-новому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Игровой короткометражный фильм об известном уральском писателе Павле Бажове "Как Дема Баклушкин Бажова прочел" создадут в Свердловской области, премьера запланирована 27 января 2024 года - в 145-летний юбилей со дня рождения писателя. Об этом рассказал автор проекта "Разговор через время", в рамках которого создается фильм, Александр Лекер в пресс-центре Уральского регионального центра ТАСС.

"Мы получили гранд [Президентского фонда культурных инициатив] на реализацию проекта "Разговор через время", и в рамках этого проекта будет сниматься короткометражный фильм под названием "Как Дема Баклушкин Бажова прочел". <…> Аудитория фильма - дети, родители. <…> Премьера фильма состоится в следующем году, 2024-м. Хотим провести первую премьеру в Екатеринбурге 27 января, а после этого организовать показы по Уральскому федеральному округу", - сообщил Лекер.

Он отметил, что цель фильма - вызвать у зрителя желание перечитать сказы Бажова, позволить посмотреть на них по-новому. "А чтобы фильм был интересен, мы решили его огранить юмором, яркими перипетиями, неординарным сюжетом, чтобы детям было его интересно смотреть, чтобы ребенка рассмешить, заинтересовать, чтобы он точно так же захотел почитать произведения Павла Петровича Бажова", - добавил Лекер.

Павел Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После 1917 года занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" состоялось в 1938 году.